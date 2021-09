Melany Mille denunció que sufrió humillación en una tienda

septiembre 21, 2021 - 2:58 pm

La presentadora Melany Mille denunció a través de sus historias de Instagram una supuesta humillación que sufrió en una tienda ubicada en Maracay. La criolla contó que no la dejaron entrar al establecimiento por llevar el coche en el que estaba su hija Mya.

“Tuve una incomodidad acá en una tienda de un centro comercial en Maracay… y es que Mya está pasando conmigo en su coche y en la tienda me dijeron que no podía pasar con la niña en su carro… me dijeron que tenía que cargar a la bebé obligatoriamente porque o sino no podía comprar”, contó la pareja del cantante Nacho.

Asimismo, la exanimadora de la bolita roja exhortó: “Quiero que se entienda que esas normativas no pueden estar apegadas a actos discriminatorios porque lo que quiere decir es que si a mí no me dejaron pasar con el coche entonces una persona en silla de ruedas tampoco puede pasar”.

Melany Mille también aseguró que a los seres humanos les falta mucha empatía para lograr ser una sociedad con excelentes valores. “No tiene nada que ver con un gobierno ni con política tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra empatía, solidaridad y respeto con las demás personas”, agregó.

Lee también: «Aplaude tus logros», Ingrid Úsuga, crítico de cine (Videos)

A pesar de su denuncia, la criolla no reveló el nombre de la tienda: “Yo no quiero que la gente no entré a las tiendas, porque no es en esa nada más que ocurre, es en muchísimas y no sólo en Venezuela es también en otros países latinos”.

A pesar de su denuncia, la criolla no reveló el nombre de la tienda. Finalmente, le aconsejó a sus seguidores que le exijan a los establecimientos una explicación argumentada del porqué no pueden ingresar con coches o sillas de ruedas, con el objetivo de “empezar a crear presentes y lograr cambiar para mejor dichas situaciones”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Revista Ronda