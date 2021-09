McGregor se pelea con el novio de Megan Fox en los MTV VMA (Fotos+Video)

septiembre 13, 2021 - 9:04 am

El luchador de UFC, Conor McGregor vuelve a ser el protagonista de una nueva pelea captada por las cámaras. En las imágenes se observa como el irlandés lanzó una bebida al cantante estadounidense Machine Gun Kelly durante la alfombra roja de los MTV Video Music Awards, celebrados esta madrugada en Nueva York.

Se desconocen los motivos oficiales de esta confrontación, pero según informan los medios estadounidenses, McGregor se habría acercado al rapero para pedirle una foto, una solicitud a la que el cantante se habría negado y habría dicho algún comentario despectivo hacia el irlandés, lo que habría provocado la furia y la posterior reacción del luchador.

Esta discusión no llegó a las manos, ya que rápidamente los equipos de seguridad de ambas celebridades los separaron, aunque no pudieron evitar que Conor McGregor le tirara su bebida a Machine Gun Kelly. Por el momento, ninguno de los equipos de comunicación de estas celebridades han querido comentar nada sobre lo sucedido.

El luchador irlandés ha estado estos últimos meses recuperándose de la fractura de pie que sufrió ante Dustin Poirier el pasado 21 de julio, y poco ha tardado en volver a enzarzarse en una pelea en cuanto le han retirado la obligación de caminar en muletas.

A sus 33 años, McGregor no tiene peleas programadas en un futuro cercano, y es que el dinero no le falta. El irlandés ocupa actualmente el primer puesto de Forbes de los deportistas que más ingresaron el pasado año con 180 millones de dólares, por delante de Messi, Cristiano o LeBron James.

McGregor se enojó porque MGK no quiso una foto con el y le quiso PEGAR. Adoro el chisme me encanta el chisme pero no ver a Megan Fox preocupada. Tendremos que salir a romper caras. #VMAs pic.twitter.com/K9ui5EG3MH

— ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎𝐴𝑛𝑛𝑒, ♡. (@daisyvauIt) September 13, 2021