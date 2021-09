Colombia, México y Brasil entre los países donde fueron asesinados más defensores del medio ambiente

septiembre 13, 2021 - 9:38 pm

Un número alarmante de ambientalistas y defensores de la tierra fueron asesinados en todo el mundo en 2020, algunos en sus casas, según un reporte publicado por la organización de derechos ambientales Global Witness. Colombia fue el país con el mayor número de homicidios de este tipo por segundo año consecutivo.

Crisis climática, incendios forestales, sequías, inundaciones, intereses comerciales, hidroeléctricas, explotación de recursos, minería, agroindustria a gran escala. Son muchas las razones por las que los defensores del medio ambiente luchan cada día mientras la situación de seguridad empeora para muchos de ellos.

En 2020, 227 ambientalistas fueron asesinados en el mundo. Colombia fue el país donde más casos se registraron, según un informe publicado este 13 de septiembre por la organización Global Witness.

La cifra, sin embargo, podría ser superior ya que, como dice la organización, «nuestros datos sobre asesinatos no reflejan la verdadera dimensión del problema. En algunos países la situación a la que se enfrentan las personas defensoras es difícil de medir. Las restricciones a la libertad de prensa así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras pueden dar lugar a un subregistro. Las disputas por la tierra y el daño ambiental –dos de las principales causas subyacentes detrás del activismo de las comunidades– también pueden ser muy difíciles de monitorear en las zonas del mundo afectadas por los conflictos».

Muchos activistas y comunidades experimentan intentos de silenciarlos a través de amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o arrestos, según el informe de la ONG.

Después de Colombia (con 65 asesinatos), siguen en la lista México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6) e India (4).

227 Land & #EnvironmentDefenders were killed in 2020 – the highest number of lethal attacks ever recorded, our latest data shows.

These attacks are being driven by the very same industries which are causing the #ClimateCrisis. https://t.co/xEOMp76eOi pic.twitter.com/zG8bQ6MpVk

— Global Witness (@Global_Witness) September 13, 2021