Manny Pacquiao anunció su retiro definitivo en el boxeo

septiembre 20, 2021 - 1:15 pm

Manny Pacquiao hizo oficial su retiro del boxeo profesional tras anunciar su candidatura a la presidencia de Filipinas.



“¿Mi carrera en el boxeo? Mi carrera en el boxeo ya se acabó (…) Ya terminó porque he boxeado mucho tiempo y mi familia dice que fue suficiente. Solo continué peleando porque soy apasionado por este deporte”, mencionó sobre el tema en una entrevista con la actriz Toni Gonzaga.

Manny Pacquiao: "My boxing career is over. I've been boxing for a long time and my family would always tell me it's time to stop. I was a kid selling bread before. If I told you I'd be world champion and known all over the world? You'd say that seems impossible." [@ToniGonline]

