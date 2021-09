Magnus Cort Nielsen se quedó con la etapa 19 y se anotó su tercera victoria en la Vuelta a España

septiembre 3, 2021 - 2:04 pm

El danés Magnus Cort Nielsen (Education First) ganó al esprint de la etapa 19 de la Vuelta ciclista a España, este viernes tras un recorrido de 191,2 km con final en Monforte de Lemos (Galicia), mientras que el esloveno Primoz Roglic sigue líder de la general a dos días del final.

Nielsen consigue su tercera victoria parcial en esta Vuelta y superó en esta jornada al portugués Rui Oliveira (UAE-Emirates) y al estadounidense Quinn Simons (Trek-Segafredo).

El corredor danés añade el éxito de este viernes a sus victorias en la 6ª y la 12ª etapa de esta Vuelta. Formó parte de la escapada del día, compuesta por siete ciclistas.

Por detrás, el pelotón, durante mucho tiempo liderado por Bikeexchange y DSM, no consiguió la misión de poner fin a su aventura.

⏯ El tercer triunfo de @MagnusCort en #LaVuelta21 ha llegado desde una fuga que ha volado ante el empuje del pelotón. Revívelo en 1'.

⏯ A third stage win for an impressive 🇩🇰 Magnus Cort after a powerful break resisted the hard pace from the peloton. The 1' summary.@gorouvy pic.twitter.com/RWzGun1El0

— La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021