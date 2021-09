Maduro: “Un grupo de Obispos de Los Andes mantienen una campaña contra las FANB”

septiembre 2, 2021 - 10:00 pm

El presidente Nicolás Maduro denuncio este jueves una “campaña mediática en redes sociales y medios de comunicación” dirigida por obispos de la iglesia católica en Los Andes, que según él, tenía como objetivo desmeritar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los trabajos de salvamento tras las torrenciales lluvias que provocaron inundaciones en el Valle del Mocotíes.

“Salgo en defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pido respeto y apoyo en Mérida a los soldados que arriesgan sus vidas. ¡Ya basta de agresiones viles, miserables, ni lavan ni prestan la batea y lo que hacen es un show aquí y allá!”, dijo desde Miraflores, donde encabezó este jueves una jornada de balance de las obras y ayudas en los diversos frentes de trabajo en entidades afectadas por el mal clima, especialmente en Mérida.

“¿Ustedes han visto a un viejo de estos con sotana, con una pala aunque sea, ayudando a un merideño? A nadie, pero salen de forma grosera a hacer un show. ¡Si usted no va ayudar al pueblo, no estorbe, compadre, no moleste y deje que trabajen los que están trabajando!”, expresó.

“Una campaña verdaderamente miserable por grupos de whatsapp, redes sociales. Cuando nuestros soldados, tenientes-primero, tenientes, capitanes, tenientes-coroneles, coroneles, generales, lo que están haciendo es pateando el barro, salvando a inocentes, ayudando a quien lo necesita y entonces un grupo de obispos en los Andes, que ni lavan ni prestan la batea, hacen campaña contra nuestros muchachos que tienen 15 días sacando barro”, reclamó.

Lee también: Una tercera caravana con migrantes venezolanos sale de México

Informó el Jefe de Estado que la FANB, ha hecho “más de 20 misiones aéreas en helicópteros para enviar ayuda alimentos, medicinas, agua y productos necesarios a los pueblos del sur de los Andes, incomunicados por tierra”.

“¿Y quiénes lo hicieron?, los soldados, la clase obrera, unidos. Pero eso no lo sacan ni lo ven en redes sociales, eso lo callan los medios. Nadie lo saca, lo único que sacan es el escándalo de los bichos con sotanas, bicharacos bien malos con sotana que ni lavan ni prestan la batea”, denunció el presidente.

“Eso me indigna, mientras nuestros muchachos y muchachas están trabajando y arriesgan su vida por el pueblo, están los bicharacos echándole varilla al pueblo…Por eso nadie los quiere, son el diablo con sotana”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día