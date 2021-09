Los Rolling Stones homenajearon a su baterista fallecido en el adelanto de su nuevo video

septiembre 21, 2021 - 12:01 pm

Los Rolling Stones homenajean al recientemente fallecido Charlie Watts en el video de la canción “Living in the Heart of Love”, cuyo tráiler se ha dado a conocer hoy, y en el que aparece escrita en el cielo la frase “Mi querido Charlie” (“Charlie is my darling”).

Esta canción inédita que se dio a conocer el pasado agosto estará incluida como novedad en la reedición del álbum Tattoo you, que se lanzará el 22 de octubre con motivo del cuarenta aniversario del mítico disco.

En el tráiler, de 25 segundos y que se ha publicado este martes, se ven imágenes antiguas de conciertos de la banda británica, con algunos primeros planos del baterista fallecido el 24 de agosto pasado, intercaladas con planos de una discoteca en la que dos chicas se conocen mientras bailan este nuevo tema.

En el último plano se ve a las jóvenes besándose en una azotea de París con una imagen de fondo de la iglesia del Sagrado Corazón, mientras aparece en el cielo la frase manuscrita “Charlie is my darling”.

Watts, unido a la banda desde 1963, murió el pasado 24 de agosto a los 80 años. Callado, amable y amante de los trajes a medida, Watts deja un gran vacío en la banda.

Living In The Heart Of Love. Weds 22nd Sep, 6pm BST / 10am PST / 1pm EST.

Charlie is my darling. pic.twitter.com/cdB0jBm022 — The Rolling Stones (@RollingStones) September 20, 2021

Infobae