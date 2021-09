Los premios Emmy 2021 inician en Venezuela a las 8 de la noche

septiembre 19, 2021 - 7:30 pm

‘The Crown’ y ‘The Mandalorian’ alcanzaron 24 nominaciones cada una. ‘WandaVision’, obtuvo solo 23 nominaciones. A ella le siguen ‘Saturday Night Live’ y ‘The Handmaids Tale’ en 21 de las categorías.

La gala está por comenzar y las series nominadas a los Emmy 2021 siguen la cruzada. Y es que la ceremonia se realizará esta noche desde el Microsoft Theater de Los Ángeles en los Estados Unidos.

En Latinoamérica, especialmente Venezuela, el evento podrá ser visto a través de TNT a las 8:00 p.m. al igual que en el este de Estados Unidos y a las 5:00 p.m. en el Pacífico. Colombia, México y Perú podrán disfrutar del evento desde las 7:00 p.m. Mientras que Chile y Argentina: 9:00 p.m. y en España a las 2 a.m., pero del 20 de septiembre.

Aquí te dejamos la lista de quienes compiten por el preciado premio y que motivó las apuestas de los seguidores de las series y programas.

Mejor serie de comedia

Black-ish

Cobra Kai

Emily en París

Hacks

The Flight Attendant

El método Kominsky

PEN15

Ted Lasso

https://www.instagram.com/p/CRR4aQ7hbC7/

Mejor miniserie

Podría destruirte

Mare of Easttown

Gambito de dama

El ferrocarril subterráneo

WandaVision

https://www.instagram.com/p/CMSq-jEAI8Y/

Mejor actor secundario de drama

Tobias Menzies (The Crown)

O-T Fagbenle (El cuento de la criada)

Max Minghella (El cuento de la criada)

Bradley Whitford (El cuento de la criada)

Michael K. Williams (Territorio Lovecraft)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

John Lithgow (Perry Mason)

Chris Sullivan (This Is Us)

Mejor actriz secundaria de drama

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Emerald Fennell (The Crown)

Madeline Brewer (El cuento de la criada)

Ann Dowd (El cuento de la criada)

Yvonne Strahovski (El cuento de la criada)

Samira Wiley (El cuento de la criada)

Aunjanue Ellis (Territorio Lovecraft)

Mejor actor principal de drama

Sterling K. Brown (This Is Us)

Jonathan Majors (Territorio Lovecraft)

Josh O’Connor (The Crown)

Rege-Jean Page (Los Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

https://www.instagram.com/p/CHavzbbjjQD/

Mejor actriz principal de drama

Uzo Aduba (En terapia)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (El cuento de la criada)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Territorio Lovecraft)

Mejor actor secundario de miniserie

Daveed Diggs (Hamilton)

Jonathan Groff (Hamilton)

Anthony Ramos (Hamilton)

Paapa Essiedu (Podría destruirte)

Evan Peters (WandaVision)

Thomas Brodie-Sangster (Gambito de dama)

https://www.instagram.com/p/CLuFCsFjtMp/

Mejor actriz secundaria de miniserie

Phillipa Soo (Hamilton)

Renee Elise Goldsbery (Hamilton)

Jean Smart (Mare of Easttown)

Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Moses Ingram (Gambito de dama)

Kathryn Hahn (WandaVision)

https://www.instagram.com/p/CMBPoJLA1hn/

Mejor actor principal de miniserie

Paul Bettany (WandaVision)

Hugh Grant (The Undoing)

Ewan McGregor (Halston)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom, Jr. (Hamilton)

https://www.instagram.com/p/CKUdcBhAdq_/

Mejor actriz principal de miniserie

Michaela Coel (Podría destruirte)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

https://www.instagram.com/p/CJogbGtHko8/

Mejor TV Movie

Dolly Parton: Navidad en la plaza

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

El amor de Sylvie

Mi tío Frank

Mejor serie de animación

Big Mouth

Bob’s Burgers

Primal

Los Simpson

South Park: Especial de pandemia

https://www.instagram.com/p/CGNjqNzpWy-/

Mejor serie de drama

The Boys

Los Bridgerton

The Crown

El cuento de la criada

Territorio Lovecraft

The Mandalorian

Pose

This Is Us

https://www.instagram.com/p/CRRwlMFHvqh/

