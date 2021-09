septiembre 2, 2021 - 10:30 am

Tras el empate frente a Cádiz, el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, denunció que en los partidos de LaLiga se pierde mucho tiempo de juego. Si bien sus declaraciones no fueron bien recibidas por quienes creen que el Betis también forma parte del problema, lo cierto es que, en promedio, los partidos de LaLiga duran menos que los de otras competencias europeas. Estas cifras preocupan a los árbitros, que son quienes deberían garantizar más minutos de juego, aunque los jugadores y los entrenadores también pueden mejorar para prolongar los encuentros algunos minutos más.

Las quejas de Pellegrini

Las quejas de Pellegrini no fueron muy bien recibidas por los seguidores del fútbol. Betis no tiene un buen presente futbolístico y su protesta por la falta de tiempo pareció ser una excusa para no concentrarse en los propios problemas de los verdiblancos. Sin embargo, su denuncia no es infundada. Incluso, el propio Pellegrini admitió que podía sonar a excusa, pero que es imprescindible que tanto los árbitros como los jugadores y entrenadores cambien su comportamiento para darle más minutos al fútbol.

La falta de minutos de LaLiga

Los aficionados al fútbol que siguen en directo los encuentros o apuestan en Betway, encontrarán que otras ligas europeas tienen más minutos reales de juego. Según la empresa OPTA, que se encarga de compilar estadísticas deportivas, esta es la duración de los partidos de las grandes ligas europeas:

Serie A: 57 minutos

Bundesliga: 56,35 minutos

Premier League: 56,24 minutos

Ligue 1: 55,59 minutos

LaLiga: 52,56 minutos

El promedio de tiempo de juego en LaLiga es de 53 minutos; esto quiere decir que, de los 90 minutos que tiene un partido, 37 no se juegan. Además, dentro de la competencia en sí, los equipos también tienen distintos promedios, siendo Barcelona el que más minutos de juego aprovecha, con aproximadamente 60 minutos de juego. Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid y Huesca completan el listado de los cinco que más juegan. En cambio, Getafe, Granada y Alavés son los equipos que menos minutos registran con un promedio de 47, 48 y 49 minutos, respectivamente. En general, los equipos que más juegan son los que cometen menos faltas y tienen una mayor posesión del balón.

¿Por qué se juega menos?

Una de las principales razones por las que se juega menos tiempo se debe a la llegada de la tecnología al fútbol. La presencia del VAR (Asistencia al Árbitro por Video) contribuyó a empeorar el problema. Desde su aparición, el promedio total de juego de las ligas europeas se redujo en, al menos, dos segundos. Sin embargo, no es la única razón por la que los partidos duran menos. Existen muchas situaciones en las que se pierde tiempo dentro de un partido y es responsabilidad de los árbitros, los entrenadores y los jugadores mejorar estos aspectos.

¿Cómo se pueden ganar minutos?

En primer lugar, los árbitros son los principales responsables de que se pierda tiempo en un partido al no tomar las medidas necesarias para garantizar, por ejemplo, que la sustitución de un jugador se haga más rápido. Además, los árbitros tienen la posibilidad de agregar más minutos para compensar aquellas situaciones en las que se pierde tiempo. En cuanto a los entrenadores, son ellos los que deben educar a los jugadores para que se concentren en jugar y no en simular golpes o crear situaciones para ganar una ventaja. Desde luego, los futbolistas deben evitar cometer faltas, simular y perder el tiempo en las sustituciones.

LaLiga es el campeonato europeo que menos minutos de juego tiene, como se conoció tras las quejas de Manuel Pellegrini. Sin embargo, es responsabilidad de los árbitros, entrenadores y futbolistas aprovechar la mayor cantidad de tiempo en el campo de juego.

