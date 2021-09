Los Lakers contrataron al veterano DeAndre Jordan

septiembre 10, 2021 - 10:22 am

Los Lakers de Los Ángeles anunciaron este jueves 9 de septiembre la contratación del veterano pívot DeAndre Jordan, que cubrirá la penúltima vacante en la nómina.

Además, Los Lakers tienen ya contratos con los pívots veteranos Marc Gasol y Dwight Howard, junto con Anthony Davis, el titular en esa posición.

Jordan tiene 13 años de experiencia en la NBA y pasó sus últimas 10 temporadas al otro lado del pasillo del Staples Center, con los Clippers de Los Ángeles. Lideró cinco veces la liga en porcentaje de encestes de campo y ganó dos títulos de rebotes durante la década que pasó en los Clippers.

Ese conjunto logró revertir su imagen de perdedor eterno durante la asociación establecida por Jordan con Chris Paul y Blake Griffin.

OFFICIAL: That's our DJ pic.twitter.com/7iUFwcxHd5

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 9, 2021