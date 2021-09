¡Lo que faltaba! Mira lo que hizo Ben Affleck con su suegra en las maquinitas de un casino de Las Vegas (video)

septiembre 1, 2021 - 9:26 am

¡Lo que faltaba! Cada vez están más cercanas las familias de Jennifer López y Ben Affleck. Por si fueran pocos todas las actividades en las que los hemos visto compartir, ahora el actor ha grabado un comercial con Guadalupe Rodríguez, la mamá de la cantante.

Mientras la Diva del Bronx se encuentra en estos últimos días dando de qué hablar por su deslumbrante vestuario en el desfile de Dolce & Gabbana en Venecia, Affleck comparte en su cuenta de Twiter el comercial en el que aparece su suegra, simulando que juega en un máquina tragamonedas en el Wynn Resort de Las Vegas, NV.

Se trata de una publicidad de WynnBET, una aplicación de juegos y apuestas deportivas. En un momento del comercial, Affleck entra al casino y le dice a Rodríguez: «Vamos Lupe, tú puedes».

En el comercial, que se estrenó el pasado domingo y del cual Affleck es protagonista, también aparecen la estrella de baloncesto Shaquille O’Neal y Melvin Gregg, de la serie Nine Perfect Strangers.

El pasado mes de junio se supo que Affleck y la mamá de JLo se encontraban grabando un video en Las Vegas, aunque se desconocía de qué se trataba. «Lupe estaba allí grabando un divertido cameo», había dicho una fuente a PEOPLE.

Pero Anne Christine, la madre del actor, no se ha quedado atrás y también comparte con la pareja. Recientemente acudió a un teatro en Hollywood a ver Hamiltono junto a su hijo, su nuera, sus nietas Violet y Seraphina, y los hijos de López, Max y Emme.

Lo cierto es que Affleck y JLo cada día consolidan más su relación, puesta en pausa veinte años atrás y que rescataron el pasado mes de mayo.

We’re betting big on Boston this year! Here’s a look at the spot I directed to launch @wynnbet #WynnBETPartner pic.twitter.com/RRHckxt92j

— Ben Affleck (@BenAffleck) August 30, 2021