Lo que esconde el burka en Afganistan +FOTOS

septiembre 8, 2021 - 11:42 am

Lo que esconde el burka. Sin duda alguna, la vida de las mujeres afganas han creado controversia a lo largo de los años. Pues, los derechos de las mujeres en Afganistán han sido motivo de profundas divisiones y conflictos durante más de un siglo. Desde principios del siglo XX, las afganas se han estado movilizando para lograr más libertad e igualdad de género.

Esto no ha sido suficiente, a través de los años los esfuerzos para mejorar su situación se han visto interrumpidos por medidas radicales para hacerlas retroceder. Cuando el Talibán llegó por primera vez al poder en el año 1996, los derechos de las mujeres a la educación y empleo quedaron brutalmente suspendidos.

Las afganas solo podían salir acompañadas por un familiar masculino y debían vestir una burka que las cubría totalmente. Quienes desobedecieran las estrictas reglas eran severamente castigadas. Pese a todo lo nombrado anteriormente, son muchas las mujeres que se oponen a esa ideología, mujeres caracterizadas por su belleza e inteligencia que no comparten las mismas creencias.

Estas son las cinco mujeres más controversiales provenientes de Afganistán.

Vida samadzai nació el 22 de febrero de 1978, en el 2003 resultó ganadora del concurso miss Afganistán. A pesar de que nunca la República de Afganistán reconoció a Samadzai como Miss. Afganistán. Como la primera mujer afgana para participar en un concurso de belleza internacional desde 1974, su aparición en un bikini rojo en la edición 2003 de certamen de Miss Tierra creó polémica en su país de origen, de tal manera que su participación fue condenada por el Tribunal Supremo de Afganistán, diciendo que tal exhibición del cuerpo femenino va en contra de la ley islámica y Cultura afgana. En particular, los tradicionalistas se opusieron a su apariencia en bikini rojo durante la presentación de la prensa del certamen. Le dieron un especial «Belleza por una causa»premio en la competencia Miss Earth de ese año. Vida, también participó en la quinta temporada del reality show Bigg boss en el 2011. Actualmente es actriz y modelo.

Aryana Sayeed, es una cantante, compositora y personalidad televisiva afgana. Nació en la ciudad de Kabul, en el año 1985. Canta principalmente en dari, pero también tiene muchas canciones en pashto . Es una de las artistas musicales más famosas de Afganistán, actuando regularmente en conciertos y festivales filantrópicos dentro y fuera de su país natal. Sayeed también ha tenido papeles como presentadora en programas de televisión musicales para las cadenas 1TV y TOLO.

En 2017, Aryana enfureció a los afganos conservadores por el vestuario que eligió para un concierto de París. Los clérigos amenazaron con matarla si regresaba para realizar un concierto programado en Kabul. Sin embargo y pese a todas las amenazas Sayeed siguió adelante y en ningún momento se planteó cancelar su actuación. Los grupos extremistas y conservadores se justificaban diciendo que no podían consentir “estos bailes ni la falta de creencia” en su sociedad. También se le ha juzgado por su vestimenta y su forma de actuar, considerados como “una afrenta” para la cultura afgana. Sin embargo, ella misma se defiende diciendo que su voz simboliza la paz para su gente y un rayo de esperanza para las chicas de este país.

En agosto de 2021, tras la caída de Kabul ante los talibanes , fue evacuada de Kabul a Doha , Qatar, y luego fue a Estambul , Turquía.

Ghezaal Enayat, es una cantante y compositora afgana, nacida en Kabul en el año 1980. Saltó a la fama con su primera canción a dúo «Dil-e Beqarar». Canta tanto en pashto como en dari . Tiene más de 1.3 millones de seguidores, es la mujer afgana más seguida en la red social Instagram.

En 2009, comenzó su carrera como cantante simple en Afganistán y en 2011, cuando emigró a Canadá , comenzó su carrera musical profesional como cantante. Al principio, nunca mostró su rostro en los videos musicales, luego teniendo más coraje, se mostró en sus videos musicales.En 2012, Ghezaal fue elegida como la mejor cantante nueva en los premios Aryana Television Awards. En 2013, su canción «Ashiqi», que es una canción en trío con otros dos cantantes masculinos principales de Afganistán, se convirtió en la mejor canción del año en los premios de televisión Aryana. En 2017, representó a Afganistán en el festival de la aldea global frente a más de 21.000 personas.

A partir de 2020, Ghezaal se ha convertido en una de las cantantes más importantes de Afganistán, ya que tiene millones de fanáticos no solo en Afganistán, sino también en Tayikistán, Pakistán e Irán. Activistas, incluida la cantautora afgana Ghezaal Enayat (izq.), sostienen un cartel que promueve el movimiento WhereIsMyName. El lema ‘Where is my name?’ fue difundido por primera vez hace tres años por Laleh Osmany, activista afgana de 28 años que usó las redes sociales para decir basta al marginamiento deliberado y público de las mujeres de su país de origen.

Ayeda Shadab es un icono de la moda para muchas jóvenes afganas y cuanta con 290.000 seguidores en Instagram y 400.000 en TikTok. Shadab subía vídeos desfilando con las últimas novedades de su prestigiosa tiendas de Kabul, pero en sus últimos vídeos mostraba su miedo ante las consecuencias de la llegada al poder de los talibanes.

Ayeda afirmó «Si los talibán toman Kabul, las personas como yo no estaremos seguras», declaró a la cadena alemana ZDF durante una entrevista. «A las mujeres que, como yo, no llevamos velo y trabajamos, no nos aceptan», agregó.

Shadab aseguró que estaba lista para huir y, anunció que estaba en Turquía. Otros famosos e influencers siguieron sus pasos.

Ghazal Sadat, cantante y empresaria afgana nacida en kabul. Ha fundado varios restaurantes y también vende productos de cosmética, acumula en su cuenta de Instagram más de 835.000 seguidores y en Facebook unos 824.000.

Su familia se vio obligada a abandonar Afganistán debido a la guerra civil y fue a Turquía. Sadat completó su educación primaria en Estambul y vivió en Turquía durante muchos años. Fue a Montreal donde se graduó como especialista en salud en odontología . Sadat cotiza actualmente en Dubai . Ha invertido en una empresa de agua y también es propietaria de tres hoteles en el área de Jumeirah. En agosto de 2021, durante la ofensiva de los talibanes, Sadat publicó en Instagramen solidaridad con el pueblo afgano.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Aidannys Nuñez/Pasante

Noticia al Día