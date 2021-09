Liberan las primeras imágenes de ‘The Matrix Resurrections’

septiembre 8, 2021 - 12:08 pm

Tras estas primeras imágenes de lo que será la película ‘The Matrix Resurrections’ se sabe que en pocas horas será estrenado el tráiler.

Se acerca el estreno de ‘The Matrix Resurrections’ y es que en diciembre todos volveremos a estar junto a Neo en su mundo y ya se puede disfrutar del teaser.

Lo más sorprendente es la aparición de Neo, sobre quien no se supo más luego de ‘The Matrix Revolutions’. El personaje interpretado por Keanu Reeves aparece con el cabello largo y, al menos durante una parte del relato, sin cicatrices en los ojos.

Con un Neo distinto la franquicia está lista para resucitar con el estreno de ‘The Matrix Resurrections’ en los cines y en la cadena de HBO Max el próximo 22 de diciembre.

El teaser interactivo fue publicado por Warner Bros. Pictures y es que la compañía puso en la plataforma el anuncio, haciendo uso de una de las referencias más importantes dentro del Universo The Matrix: las píldoras azul y roja. Mismas que dieron sentido al relato de Neo dentro de la producción que combina acción y ciencia ficción.

A juzgar por cuanto se puede interpretar en este avance, Neo volverá a enfrentarse con fantasmas del pasado. Quien sacó mucho provecho fue el legendario diseñador de videojuegos Hideo Kojima pues al parecer está publicitando la nueva película de en Twitter, pero no está del todo claro por qué.

En un tuit de él que incluye la página web What Is the Matrix junto con thematrix.com, iniciaron las noticias. Casualmente ambas páginas se han actualizado recientemente con bucles de vídeo que muestran el icónico código verde de la franquicia animado verticalmente hacia abajo en la pantalla.

Hay especulaciones sobre si Kojima tiene algo que ver con la nueva película de Matrix, o si un juego relacionado podría estar a la vista. o simplemente sea un fan interesado como el resto de los demás.

