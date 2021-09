Las palabras que dijo Messi durante su discusión contra las autoridades brasileñas en plena cancha

septiembre 6, 2021 - 1:48 pm

El canal televisino TyC Sports pudo captar las palabras que dijo Lionel Messi a las autoridades brasileñas durante su discusión en el terreno de juego.

El partido entre Brasil y Argentina fue interrumpido apenas en el minuto 6′ en el estadio de Sao Paulo, cuando ingresaron miembros de agencia de vigilancia sanitaria de Brasil (Anvisa).

“Hace tres días estamos acá, ¿esperaron a que empiece el partido para venir?”, se escuchó de boca del capitán argentino durante la charla, donde se encontraban Lionel Scaloni, Casemiro, Neymar, Tité y un hombre de la Anvisa en plena cancha.

“Lo hubieran hecho antes, antes, así como hicieron, no”, apuntó Tite, DT de la selección brasileña.

Messi insistió con su reclamo original: “Hace cuatro días que estamos acá. Hubiesen venido el primer día, así no…”, comentó, sin perder la calma. Lo interrumpió Tite: “¿No les avisaron?”, a lo que el 10 de la selección dijo: “No nos avisaron nada”.

Messi: "Tenemos 3 días acá, ¿estaban esperando para empezar el partido para venir?" Vergüenza mundial en las #EliminatoriasSudamericanas en el Brasil vs Argentina pic.twitter.com/VLgas5bQJu — Fabio (@Faaaabio) September 5, 2021

La discusión continuó con Lionel Scaloni, que se sumó a la charla: “¿Por qué no fueron a buscarlos al hotel?”, y agregó: “La Conmebol dijo ‘Pueden jugar’. Se acabó, no me busques donde no hay. Te lo pido por favor”, le apuntó el DT al integrante de la CBF. En el cierre del tenso diálogo, el capitán argentino volvió a expresarse: “Hace tres días estamos acá, ¿esperaron a que empiece el partido para venir? ¿Por qué no avisaron antes? Si no pasa nada, avisaban, se iban y listo. Tenían que ir al hotel”. Luego,Casemiro le puso un freno a Messi y la conversación finalizó.

Según Anvisa, los jugadores incumplieron además una orden ministerial que «prohíbe la entrada en territorio brasileño de cualquier persona extranjera que haya pasado en los últimos 14 días por el Reino Unido, India o Sudáfrica», para evitar la propagación de variantes del coronavirus.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias