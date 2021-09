Lanzaron el tráiler de “The Matrix: Resurrections” (+Video)

septiembre 9, 2021 - 11:01 am

Acaba de salir el primer tráiler de The Matrix: Resurrections, de nuevo con Keanu Reeves como Neo, y el mundo internauta se detuvo por un momento para ver cada detalle de la nueva entrega de la franquicia, después de 20 años de que se hubiera lanzado la original, el estreno mundial será el 22 de Diciembre aunque se rumora que en algunos países como en Argentina, seria al día siguiente, el 23. Pero entonces, ¿qué se deja ver en esos tres minutos?

“The Matrix: Resurrections” Es una continuación de la historia establecida en la primera película de MATRIX. Vuelve a reunir a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como los iconos cinematográficos Neo y Trinity en una expansión de su historia que se aventura de nuevo en Matrix y se adentra aún más en la madriguera del conejo. Una nueva aventura alucinante con acción y escala épica, ambientada en un mundo familiar pero aún más provocador donde la realidad es más subjetiva que nunca y todo lo que se necesita para ver la verdad es liberar la mente.

20 años después de la primera película, la franquicia que ayudó a definir la cultura pop en el cambio de siglo vuelve para continuar y ampliar la película original. Matrix permanece en el zeitgeist como una película que ha cambiado la forma de ver el cine y la propia realidad. Con su acción y efectos visuales que cambiaron el juego, Matrix ayudó a allanar el camino para las películas que siguieron.

Hablemos del trailer

El trailer comienza en San Francisco con Neo contándole a su terapeuta (Neil Patrick Harris) que está teniendo sueños que no son solo sueños. Y preguntándole que si está loco. A lo que Harris responde “No usamos esa palabra aqui”.

De allí salta a un restaurante en donde se encuentra con Trinity (Carrie-Anne Moss) y aunque su amor es grande, no se reconocen. Neo no deja de pensar en ese encuentro mientras está en una bañadera. Aunque más adelante se ve a Trinity luchando como parte de la resistencia.

En otra escena dentro de un elevador, Neo mira como todos los que le rodean están hipnotizados con sus teléfonos celulares (algo muy parecido a la realidad).

Una imagen muestra el titulo de un libro como “Alicia en el país de las maravillas” será una clave?

También vemos la imagen del Neo tragando una píldora azul mientras su reflejo en un espejo muestra un hombre mucho más viejo y calvo. El frasco naranja está a nombre de Thomas Anderson (Neo). La medicación se llama Ontolofloxin, un inteligente giro en la exploración de la franquicia de la ontología, es decir, la naturaleza del ser.

Lee también: Fiscalía nicaragüense ordena detención del escritor Sergio Ramírez por «incitar al odio»

Aparte de las pastillas azules que tiene que tomar, Neo acude a un terapeuta interpretado por Neil Patrick Harris, hasta que un hombre con características de Morfeo (Laurence Fishburne en las tres películas anteriores, esta vez interpretado por Yahya Abdul-Mateen II) entra en su vida y le hace comprender que todo se trata de un espejismo.

“Perdiste tu capacidad de diferenciar entre la realidad y la ficción”, le dice el terapeuta a Neo: “Cualquier otra cosa es solo tu mente jugándote una mala pasada”.

También escuchamos la voz de Abdul-Mateen diciéndole: “Es tiempo de volar ” mientras le muestra las dos pastillas, una azul y la otra roja. Neo elije la roja una vez más.

Pero además en el tráiler de The Matrix: Resurrections vemos a un nuevo personaje (Jessica Henwick, de Game of Thrones), un soldado de la resistencia que guía a Neo para que conozca las diferencias de ambos mundos mientras le dice “Si quieres la verdad Neo, tendrás que seguirme”.

Ante todas estas revelaciones, se ve a Neo siendo entrenado por Abdul-Mateen “Lo único que importa para ti todavía está aquí. Yo sé por lo que continuas peleado y por eso no te vas a rendir”.

El elenco incluye a:Keanu Reeves (John Wick) Yahya Abdul-Mateen II (“Candyman,” the “Aquaman”) Jessica Henwick (TV’s “Iron Fist,” “Star Wars: Episode VII – The Force Awakens”), Jonathan Groff (“Hamilton,” TV’s “Mindhunter”), Neil Patrick Harris (“Gone Girl”), Priyanka Chopra Jonas (“Quantico,”), Christina Ricci (“Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story,” “The Lizzie Borden Chronicles”), Telma Hopkins (“Dead to Me,”), Eréndira Ibarra (series “Sense8,” “Ingobernable”), Toby Onwumere (TV’s “Empire”), Max Riemelt (series “Sense8”), Brian J. Smith (series “Sense8,” “Treadstone”), and Jada Pinkett Smith (“Angel Has Fallen,” “Gotham”).

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Infobae