Lando Norris hace historia en el Gran Premio de Rusia

septiembre 25, 2021 - 10:22 am

Con fuertes lluvias el sábado por la mañana y habiendo visto cancelada la Práctica Libre 3, la clasificación marcó la primera acción en pista del sábado para los pilotos de F1. Pero con las vueltas más rápidas en la Q1 y la Q2 con neumáticos intermedios, una pista de Sochi seca provocó un cambio tardío en la Q3.

What a moment for @LandoNorris as he clinches the first pole position of his F1 career! 🎧 😊 🚀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/0tVfN4CqTU

— Formula 1 (@F1) September 25, 2021