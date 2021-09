La vedette Lyn May de 68 años se convertirá en madre de morochos y ya eligió a las madrinas de sus bebés

septiembre 3, 2021 - 7:15 am

Durante las últimas semanas la Vedette de 68 años, Lyn May, ha causado revuelo en las redes sociales luego de anunciar que se convertirá en madre a pesar de su edad.

Ahora, la bailarina reveló el nombre que tendrá uno de sus hijos y las famosas que le gustaría que sean las madrinas de sus bebés.

Fue en una entrevista para diversos medios, donde Lyn dijo: “Todavía no se comunica conmigo, pero Thalía está buena para madrina o Cher”, aseveró.

Lea también: Chyno confirma su infidelidad y ruptura con Natasha Araos (video)

“Thalia quiero que seas la madrina de mis hijos, entonces no te rajes. Quiero que vengas de madrina de mis dos hijos y aquí te quiero de madrina”, insistió May.

En la entrevista, la vedette reveló que tendrá un niño y una niña, además adelanto que el varón se llamará Gustavo Adolfo, en honor al conocido periodista de espectáculos, pero no reveló el nombre que tendrá la niña, aunque el padre de los bebés, Markos D1, dijo que le gustaría que su hija se llamará Belinda, a lo que Lyn acotó que no está de acuerdo y aún están en por decidir el nombre.

Por otra parte, cuando la actriz fue cuestionada sobre la razón por la que su panza no se abulta aún respondió: “Es que sabes que pasa, se me van a mí los embarazos, los niños se me van a las nalgas. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo”.

Hace unos días, a través de su cuenta en la red social Instagram, Lyn compartió un video en el que muestra un ultrasonido, en el que reveló la fecha que se presume podrían nacer sus bebés.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Revista Ronda