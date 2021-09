La Unión Europea continuará apoyando al Programa Mundial de Alimentos en Venezuela

septiembre 16, 2021 - 9:33 pm

La Unión Europea (UE) continuará brindando apoyo financiero al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en Venezuela, según informó este jueves el jefe de la delegación del bloque comunitario en el país, Rafael Dochao Moreno, tras la reunión de donantes celebrada en Caracas.

«Un placer y un honor recibir hoy en la delegación de la Unión Europea al director ejecutivo del Plan Alimentario Mundial, @WFPChief (David Beasley). Un gran hombre, pragmático y comprometido. Tuvimos la ocasión de confirmar que la @UEenVenezuela continuará apoyando al @WFP_es (PMA)», escribió Dochao en su cuenta de Twitter.

Un placer y un honor recibir hoy en la Delegación de la Unión Europea al Director Ejecutivo del Plan Alimentario Mundial, @WFPChief Un gran hombre: pragmático y comprometido. Tuvimos la ocasión de confirmar que la @UEenVenezuela continuará apoyando al @WFP_es See you soon, David pic.twitter.com/iqfN1sBdQ2

— Rafael Dochao Moreno (@rafael_dochao) September 16, 2021