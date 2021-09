La tercera temporada de la serie «You» ya tiene fecha de estreno (+Video)

septiembre 1, 2021 - 9:56 pm

Se reveló finalmente la fecha de estreno de la nueva tanda de episodios de “You”, la serie creada y desarrollada por Greg Berlanti y Sera Gamble, sobre un acosador peligroso y violento.

El próximo 15 de octubre se subirán a Netflix los capítulos de la tercera temporada. En este caso veremos la llegada finalmente de Joe Goldberg (Penn Badgley) y Love Quinn (Victoria Pedretti), la obsesión del gerente de librería y asesino en serie de Nueva York, que durante el final de la segunda temporada deja ver que tienen más cosas en común de lo que parecía.

La historia se basa en el psicópata Joe que en la primera temporada se obsesionaba con una mujer a la que stalkea a tal punto que termina él sabiendo más de la vida de la chica que ella misma. La serie fue un suceso y puso en el tapete la importancia de la privacidad de datos e informaciones personales que son volcadas a los perfiles de las redes sociales.

En esta nueva entrega Joe volverá a organizar una especie de plan maestro para cuidar a su nuevo bien preciado: su bebé

En el adelanto, se muestra que los padres están preparando una torta en la que le hablan al niño por nacer, le dan consejos y le auguran un futuro prometedor lleno de historias y libros. Hasta que al final del tráiler publican el nombre que eligieron para la criatura: “Clásico, pero no básico”, dice la voz de Joe. La elección recayó en el nombre Henry.

“Digamos que espero que hagas lo que digo, no lo que hago. Pero, por ti, puedo cambiar. Seré un hombre al que admires, un hombre que te enorgullezca, que sea tu papá”, dice la voz en off de Joe. La relación entre Love y Joe no se basa en el amor puro. De hecho se complementan más en su maldad que en el enamoramiento. No se trata de almas gemelas, por el contrario Joe le teme mucho a Love que es también una psicópata y asesina como él.

Caroline Kepnes, creadora de esta historia, afirmó a la publicación The Hollywood Reporter que a Joe le durará muy poco el plan de vida familiar: “De pronto supe que este hombre no va a conseguir la familia de sus sueños que imaginaba”, adelantó.

En esta tercera temporada, una nueva víctima aparecerá en el horizonte. Se trata de una mujer casada con un famoso y madre de una hija adolescente.

Se sumarán también nuevos talentos a la serie. Travis Van Winkle interpretará a Cary, un nuevo amigo de Joe con el que comparte gustos bizarros. Scott Speedman, un hombre director de una empresa en apariencia tranquila pero con un gran misterio detrás. Michaela McManus que será la actriz que interprete a la nueva víctima elegida por Joe. Shalita Grant será Sherry, una super mamá influencer que será amiga de Love, mientras que Tatti Gabrielle será Marienne una inteligente bibliotecaria a la que no se le pasará nada por alto. También regresan algunos actores recurrentes como Dylan Arnold, Adam Speedman, Saffron Burrows, Shannon Chan-Kent, Ayelet Zurer y Mauricio Lara,

En Twitter, hace algunos meses, se deslizó la posibilidad de que en esta temporada se iba a conocer parte del pasado de Joe, que hasta ahora es todo un misterio. La clave estará en el vínculo entre el asesino y su madre.

Lea también: Meghan Markle perdió la batalla contra el periodista Piers Morgan

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Infobae