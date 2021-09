La NASA graba desde el espacio la magnitud del huracán Ida (+Fotos)

septiembre 1, 2021 - 2:52 pm

Imágenes espaciales del huracán Ida, que azotó el golfo de México el pasado fin de semana, han comenzado a ser difundidas. En una de las más impactantes, publicada por la NASA, se aprecia el momento en que el fenómeno meteorológico toca tierra en los estados norteamericanos de Luisiana, Misisipi y Alabama.

Los astronautas que están a bordo de la Estación Espacial Internacional tampoco se quedaron al margen del evento, que antes de perder intensidad alcanzó vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, dejando a su paso una marejada ciclónica, inundaciones, daños materiales y al menos una víctima mortal.

#HurricaneIda is weakening, which is good news, but it still did a lot of damage. Looking down the eye from above gives perspective of how high these clouds are… Thinking of all those affected. Stay safe! #MissionAlpha pic.twitter.com/Y8PGi4Rjqd

We are watching #Hurricane Ida from the International @Space_Station… It is moving towards the US coast at a speed of about 25 km/h.

According to reports, #Ida would strengthen into an extremely dangerous Category 4 hurricane when it reaches the coast of Louisiana on Sunday. pic.twitter.com/fYybQTPBYF

— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) August 29, 2021