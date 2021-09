La influencer «Epa Colombia» confesó que es “toxica” con su novia (+Video)

septiembre 28, 2021 - 5:47 pm

Diana Celis, jugadora de Santa Fe y actual pareja de la creadora de contenidos, reveló algunos detalles de su relación sentimental con la bogotana.

La futbolista realizó el fin de semana pasado una pequeña dinámica en su cuenta oficial de Instagram y habilitó la caja de interrogantes para interactuar un poco con sus seguidores, quienes le preguntaron si era celosa con ‘Epa Colombia’.

“Hubo un tiempo en el que sentí muchísima desconfianza hacia ella porque me puso los cachos, pero eso paso hace algún tiempo. Entonces desconfiaba bastante de ella”, precisó Celis.

‘Epa Colombia’ confesó que es “toxica” con su novia

Pese a que manifestó que ha cambiado últimamente, la empresaria bogotana aseguró que le ha hecho varias escenas de celos en plena calle a la delantera de Independiente Santa Fe. Incluso, contó que una vez la persiguió desnuda porque no le dejó ver el celular.

“Una vez Diana salió corriendo de la casa y yo salí desnuda detrás de ella porque no me había querido dejar ver el celular. No, yo soy tóxico, pero he cambiado. Yo voy a cambiar, amor”, señaló Daneidy Barrera Rojas, nombre real de ‘Epa Colombia’.

Pulzo