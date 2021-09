La impactante demolición simultánea de 15 edificios (+Video)

septiembre 6, 2021 - 3:30 pm

Un impactante video se hizo viral por internet pues muestra el momento en que 15 edificios de gran altura fueron reducidos a cenizas en cuestión de segundos en medio de un ejercicio de demolición en una zona de Kunming, la capital de la provincia de Yunnan en China.

La demolición tomó lugar el viernes 27 de agosto, y sirvió para decirte adiós a las 15 torres que formaban parte del proyecto Liyang Star City Fase II, y que habían estado inacabadas durante ocho años.

Apenas fueron suficientes 45 segundos para que todos los edificios fueran reducidos a polvo, unas propiedades cuyo valor total era de mil millones de yuanes chinos (154 millones de dólares americanos).

La explosión fue vista por decenas de miles de espectadores, quienes fueron testigos del momento en que detonaron las 4,6 toneladas de explosivos ubicados en 85.000 puntos de detonación repartidos entre los edificios.

El día de las explosiones se evacuaron alrededor de 2.000 hogares, lo que representaba más de 5.300 personas.

La construcción de las 15 torres en la propiedad de 340 acres fue iniciada por Kunming Xishan Land and Housing Development and Operation (Group) Co. en 2011. El proyecto se dividió en cuatro parcelas identificadas como A1, A2, A3 y A4.

Sin embargo, debido a la falta de capital, Yunnan Tin Industry Real Estate Development and Management Co. se hizo cargo del proyecto en 2012. Debido a varios factores, la construcción se detuvo nuevamente en 2013.

Aunque se continuó trabajando en los edificios en A2 y se completó en 2015 (un año de retraso), el trabajo en las 15 estructuras en A1, A3 y A4 nunca se reanudó. El gobierno intentó reiniciar el proyecto incluyéndolo en la Bolsa de Derechos de Propiedad Provincial de Yunnan.

El 29 de diciembre de 2020, Yunnan Honghe Real Estate Co. compró los derechos para hacerse cargo del proyecto por 979 millones de yuanes. Según Min News, los edificios estaban marcados para demolición porque el desarrollo ya no podía satisfacer la demanda del mercado, y el largo período de negligencia había permitido que el agua de lluvia inundara los cimientos de los edificios, causando daños irreparables.

La zona de explosión cubrió un estimado de 500.000 metros cuadrados, que según el Liberty Times es el área de demolición más grande en China hasta la fecha. Después de que el polvo se asentó, una torre todavía estaba en un ángulo como la “Torre Inclinada de Pisa”, lo que llevó a algunos internautas chinos a bromear diciendo que era el “edificio fuerte”.

Los ingenieros dijeron que no se necesitan más explosivos para derribar la torre restante y que en su lugar se utilizará la demolición mecánica.

