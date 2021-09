La emotiva reflexión de Shakira por el 90 cumpleaños de su padre (+Video)

septiembre 21, 2021 - 9:48 pm

William Mebarak, padre de la cantante Shakira, ha cumplido 90 años el pasado 6 de septiembre y la celebración continúa hasta estos días con la conmemoración de esa fecha tan especial. Al evento familiar en Miami, acudió gran parte de la familia.

El que no pudo asistir fue la pareja de la barranquillera, Gerard Piqué, debido a sus compromisos futbolísticos con su club, el Barcelona F.C. A la fiesta de cumpleaños no se le escapó ni un solo detalle y entre los adornos habían unos globos en forma de 90 años, mascarillas con la cara de su progenitor, champán, comida muy variada y hasta una banda de música.

La estrella colombiana le dejó una emotiva felicitación en las redes sociales a manera de reflexión por los años vividos de don William. El video compartido con sus más de 70 millones de seguidores en Instagram con baile incluido va a ritmo de la popular canción ‘Anoche soñé contigo’.

“Recordar cuan querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística sino por mi legado humano”, señaló Shak.

“¿Les habré dado mi atención ininterrumpida cuando la necesitaban o habré estado demasiado ocupada, consumida en mis propias preocupaciones, ausente en el móvil o absorbida por mis pequeñeces?”, continuó su reflexión.

Del mismo modo, describió las cualidades que tiene su padre, tanto a nivel humano como intelectual y espiritual. “Ha sido un escritor, un alma creativa, dueño de una vastísima riqueza literaria, e intelectual, pero no es aquello precisamente lo que celebramos en su día entre boleros, globos y bebidas”, expresó.

También conectó con la idea de que el tiempo pasa y los seres humanos vamos llegando a nuestro otoño acompañado de la pérdida de ciertas facultades; sin embargo lo que perdura es es el legado que nos dejan las personas que amamos.

Y concluyó su mensaje al resaltar que “¡Nada ni nadie nos quita lo bailao! Ni el material del que estamos hechos y sino que se lo pregunten a Don Wi!”, Ay cosita linda, papá!”.

