La controvertida y exitosa serie de Netflix «Tiger King» tendrá segunda temporada

septiembre 24, 2021 - 10:44 am

La serie documental Tiger King fue por semanas la encarnación máxima del entretenimiento en el inicio de la pandemia: sentarse frente a la pantalla, cuando aún el encierro parecía amable en la primera parte de 2020, a devorar la desopilante vida de Joe Exotic, un zoólogo y obsesivo de los tigres que vivía en Oklahoma rodeado de felinos, planeando su venganza contra su ex pareja y empecinado en convertirse en celebridad nacional.

Una carrera a medio camino entre lo freak y lo tenebroso que obsesionó a muchos y que se convirtió en un verdadero fenómeno de bigotes (por él) y a rayas (por sus animales).

Pero más allá del encierro, Netflix vio una oportunidad y empezó a amasar una segunda temporada, la que ya está en marcha. Según reportan hoy distintos medios estadounidenses, la segunda entrega de la producción llegará antes de fin de año.

Eso sí, la incertidumbre merodea su trama: ¿qué mostrarán esta vez? ¿cómo replicarán el golpe a la cátedra del primer ciclo? Los cineastas Eric Goode y Rebecca Chaiklin, según se reportó, prepararon amplio material para darle continuidad a la historia, pese que hoy Joe Exotic está en la cárcel.

También confían en que la fascinación por el cuidador de animales no ha disminuido. Actualmente hay al menos dos adaptaciones de la saga en desarrollo, una de las cuales estará protagonizada por Nicolas Cage como Joe Exotic, y la otra por Kate McKinnon de SNL como Carole Baskin.

Tiger King is coming back this year — and Season 2 promises just as much mayhem and madness as Season 1! pic.twitter.com/mFBUxtAl6i

— Netflix (@netflix) September 23, 2021