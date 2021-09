La brillante respuesta de Emma Raducanu cuando se le preguntó en qué gastaría £ 1.8 millones de la fortuna del US Open

septiembre 17, 2021 - 9:21 am

Emma Raducanu rompió con todos los pronósticos en Nueva York, que quedó rendida a los pies de la británica. Es que la joven proveniente del cuadro clasificatorio protagonizó el mejor torneo de su carrera y conquistó su primer Grand Slam tras vencer en la final del US Open a otra promesa del tenis femenino, la canadiense Leylah Fernandez (19 años). Pero ¿Qué hará con el millonario premio?

La tenista de 18 años se ha transformado en sensación mundial. Es que luego de su brillante desempeño en la Gran Manzana, se convirtió en la primera mujer oriunda del Reino Unido en ganar un Major en 44 años, desde que Virginia Wade lo hizo en Wimbledon 1977. Y además, es también la primera ganadora de un GS que proviene de la qualy.

Además del reconocimiento del mundo del tenis, se quedó con su premio monetario de 1.8 millones de libras (casi 2.5 millones de dólares), y cuando le preguntaron cómo lo administrará, respondió: «Dejaré que mis padres lo solucionen».

La suma supera hasta ocho veces al total de lo conseguido en toda su carrera ,por lo que es necesario e importante este tipo de asesoramiento financiero, para quien solo quiere enfocarse en entrenar, según contó en Good Morning Britain: «No he comprado nada todavía. Sé que el tenis es un deporte extremadamente caro, por lo que el dinero se destinará a eso. Sé que hay muchos impuestos y gastos».

Y luego de pasar casi dos meses viajando, comentó que ni siquiera comprobó que le hayan acreditado los activos: «No he iniciado sesión en mi banco, solo he estado en casa».

Emma fue recibida por sus padres Ian y Renee en su casa de Kent, donde revivió los momentos de la gran final: «Llegué a casa ayer y fue muy agradable pasar tiempo con mi familia. Vi el partido anoche en repetición y es más estresante mirarlo».

