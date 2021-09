Kimi Raikkonen se retirará de la Fórmula 1 tras culminar la temporada

septiembre 1, 2021 - 1:28 pm

Kimi Raikkonen ha anunciado este miércoles 01 de agosto que se retirará de la Fórmula 1 tras culminar la temporada 2021.

El filandés fue campeón del Campeón del Mundo de la F1 en 2007 con la escudería Ferrari. «El Hombre de Hielo» llegó al equipo italiano para reemplazar a Michael Schumacher, quien anunció su retiro en 2006.

BREAKING: Kimi Raikkonen announces this will be his final season in #F1 pic.twitter.com/U4m9xMEyzJ

— Formula 1 (@F1) September 1, 2021