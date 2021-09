Kim Kardashian sorprende con su «look» en la alfombra roja de la Met Gala (+Fotos y Videos)

septiembre 13, 2021 - 8:24 pm

Kim Khardashian sorprendió a todos con su look en su arribo al alfombra roja de la Met Gala que se celebra este lunes 13 de septiembre en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El vestido cubre todo el cuerpo de la celebridad y es de color negro, el mismo fue diseñado por Demna Gvasalia, directora creativa de la marca Balenciaga.

Shown is @KimKardashian headed to the 2021 Met Gala from the Ritz-Carlton in New York City, New York! pic.twitter.com/h4Ry8GuzmF — KKW FORMATION (@KKWFORMATION) September 14, 2021

@KimKardashian on her way to the 2021 Met Gala in New York. pic.twitter.com/l0TOQONMqp — Kardashian France (@KimKylieFrance) September 14, 2021

@KimKardashian on her way to the 2021 Met Gala in New York. pic.twitter.com/eovo3mtLxv — Kardashian France (@KimKylieFrance) September 14, 2021

Este lunes se llevará a cabo la edición 2021 de La Met Gala, uno de los eventos más importantes del mundo de la moda y este año la glamurosa gala a beneficio del Instituto de vestuario del Museo Metropolitano de Arte tendrá una nueva edición en donde participaran destacadas estrellas del espectáculo.

Como cada año contará con la asistencia de las celebridades más importantes del momento, tales como: Amanda Gorman, Billie Eilish, Timothée Chalamet, Tom Ford, Naomi Osaka, entre otros.

La particular gala este año, orquestada por Anna Wintour, cuyo objetivo es recaudar fondos para el Instituto del Museo Metropolitano de Nueva York, desplegará su larga caminata sobre las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York con la temática “In América: A Lexicon of Fashion”.

Noticia al Día/ Con información de People en Español