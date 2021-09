Kim Clijsters fue eliminada en la primera ronda del WTA 500 de Chicago

septiembre 27, 2021 - 9:24 pm

En su primer juego en más de un año, la belga Kim Clijsters fue eliminada este lunes 27 de septiembre en la primera ronda del torneo WTA 500 de Chicago por la taiwanesa Su-Wei Hsieh con parciales de 6-3, 5-7, 6-3.

La belga, ex número uno del mundo que ha caído más allá del puesto 1.000 (1091) en el ránking de la WTA, recibió una invitación para este torneo sin haber estado en competencia desde el 2 de septiembre de 2020 en el US Open.

Clijsters, de 38 años, ha intentado un tercer regreso de alto nivel desde 2019, después de retirarse por segunda vez en 2012. Tras su primer regreso en 2009 ganó tres títulos de Grand Slam (Australia-2011 y US Open-2009/2010). Ya guardaba un US Open del 2005.

Hasta ahora, Clijsters no ha podido ganar ni uno solo de los partidos que ha jugado. En 2020, solo había participado en tres torneos (Dubai, Monterrey y US Open), de los que había sido eliminada desde el principio.

Operada de una rodilla en octubre de 2020 y luego víctima de covid-19 en enero, la belga, con 43 títulos en su lista, inicialmente debía regresar en marzo en Miami.

El lunes, después de un buen comienzo de partido, en el que lideraba 3-0 contra Hsieh, no pudo mantener el ritmo, a veces multiplicando errores no forzados en el primer set, que terminó con 13 errores no forzados.

En la segunda vuelta, más incisiva a pesar de un juego aún irregular, consiguió remontar el marcador. Pero en el tercer set finalmente fue la taiwanesa quien pudo marcar la diferencia en el momento adecuado.

En la siguiente ronda, Hsieh, especialista en dobles pero que había alcanzado los cuartos de final del Abierto de Australia 2021 en individuales, se medirá a la tunecina Ons Jabeur (16º del mundo).

AFP