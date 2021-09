Kerly Ruiz le echó la ignorada del año a Franco Bellomo (+Video)

septiembre 13, 2021 - 10:50 am

El cantante Franco Bellomo reveló que fue ignorado por su exesposa la animadora venezolana Kerly Ruiz cuando quiso cerrar su ciclo con ella.

El exintegrante de la agrupación A.5, contó en el programa Como vivir en pareja y no morir en el intento transmitido por youtube que se puso en contacto con Kerly para dejar atrás los rencores y no obtuvo respuesta de la misma.

Franco decidió enviarle un mensaje a su ex para para desearle éxitos: “Empecé a cerrar ciclos (…) recuerdo que le escribí a Kerly y le dije ‘sabes que te deseo lo mejor en tu vida’ y recuerdo que aquel momento me dejó en azul”.

Franco Bellomo contó que se comunicó con la artista para para comenzar una nueva etapa y, aunque ella no le contestó dijo que cerrar ese capítulo de su vida lo ayudó a avanzar.

Añadió que también le escribió a sus excomapeñeros de A.5 y creyó que también lo dejarían en visto como Kerly Ruiz, pero no fue así: “A partir del día siguiente me sentía Happy, me sentía relajado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerly Ruiz (@kerlyruiz85)

La Ronda