Karol G rompe en llanto

septiembre 10, 2021 - 8:59 am

Karol G está cumpliendo uno de sus sueños más grandes y no puede evitar emocionarse. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la cantante agradeció a sus fanáticos por apoyar su deseo de convertirse en una reconocida intérprete de talla internacional, pero confesó que sin sus compatriotas colombianos eso no hubiese sido posible.

La cantante prepara su triunfal regreso a su país el próximo mes de diciembre, por lo que rompió en llanto al enterarse que sus seguidores ya habían agotado todas las entradas.

«Sólo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí, y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo», dijo emocionada a través de un vídeo publicado en sus historias de Instagram. «Yo he estado así todo el día [llorando] porque no me dio tiempo ni de celebrar el primer sold out, cuando ya tenemos el segundo sold out, así que solo quiero decir que los que van a ir, la van a pasar impresionante».

La intérprete aprovechó el momento para reflexionar sobre los últimos años de su vida y enviar un mensaje de esperanza para todos sus seguidores que aún tienen sueños por cumplir.

«Me siento muy orgullosa y que es muy lindo ver como la vida de los últimos 14 años que llevo dedicándome a mi carrera, ha sido muy lindo ver cómo las cosas han evolucionado y han cambiado, y ojalá que todos los que estén viendo este video se motiven un montón porque les juro por dios que no es como que ¡ah!, disfruta los 20s… ¡No, trabaja los 20s para que disfrutes los 30s…! Trabaja muy duro porque hay muchas oportunidades, todo el mundo puede brillar y cumplir sueños es una cosa muy chimba».

La cantante inició su carrera cuando apenas era una adolescente, compitiendo en el popular programa musical Factor X en Colombia, antes de mudarse a Nueva York para intentar lanzar su carrera profesional. Su colaboración con el reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny, le ganó un lugar en el gusto de la gente y en el 2017 lanzó su primer disco como solista titulado Unstoppable.

Dese entonces, ha colaborado con los artistas más grandes de su género como Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna y hasta la cantante norteamericana Nicki Minaj. Su relación amorosa con el controversial cantautor Anuel AA le ganó los titulares de la prensa del corazón, y el apoyo de sus fanáticas tras su ruptura.

Actualmente promueve su primer tema en inglés al lado del famoso DJ Tiësto, titulado Don’t be Shy.