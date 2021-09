Julio Castro: El regreso a clases “es algo en lo que debemos avanzar” en Venezuela

septiembre 16, 2021 - 9:15 am

El médico infectólogo Julio Castro considera que el regreso a clases «es algo en lo que debemos avanzar» en Venezuela, con el debido seguimiento.

«Sí me preocupa, pero tenemos claro que esta pandemia va a durar uno o dos años más y no podemos esperar que hayan las condiciones para que los muchachos vuelvan a sus clases», dijo durante una entrevista con Román Lozinski, donde destacó que para el mundo representa un impacto negativo que la educación no sea presencial.

«Empezar clases tienen sus dificultades, es una curva de aprendizaje que ya han tenido algunos países, pero yo creo que ya es algo en lo que debemos avanzar. Ya es momento de ir asumiendo ese rol progresivamente e ir monitoreando», insistió Castro.

Sin embargo, destacó que pese a que el regreso a clases tiene un contexto positivo, se debe estar preparado por cualquier inconveniente que pueda surgir en el camino para “ir corrigiendo progresivamente”.

Mesa de Atención Social deberá buscar expertos calificados y priorizar los recursos

Castro aseguró que la Mesa de Atención Social alcanzada en las negociaciones en México deberá buscar expertos calificados y priorizar los recursos.

Castro indicó que en esta mesa se deberán tomar decisiones «muy difíciles» sobre temas humanitarios y para eso es necesario tener personas calificadas en distintos temas.

«En Venezuela hay personas preparadas que estarían dispuestas a ayudar pero no podemos perder de vista que debe haber un avance político», añadió.

Explicó que la Mesa de Atención Social deberá contar con personas aceptadas por el oficialismo y la oposición. También insistió en que la Mesa de Atención Social debe tener personas que puedan ejecutar las decisiones en el país.

La mesa de atención social y el tema humanitario

Julio Castro destacó que las personas que estén en esta mesa deben conocer la realidad del país y manejar aspectos técnicos.

«En el tema humanitario, decidir en un escenario de escasos recursos es difícil, deben tomar decisiones como a dónde dirigir recursos», acotó.

Castro señaló que, hasta el momento, no ha recibido un planteamiento formal para ser parte de la Mesa de Atención Social. «La Mesa de Atención Social tiene que tener personas que sean transparentes en el manejo de los recursos», señaló.

