Julio Castro: «Aún no está probada la seguridad de las vacunas anticovid para niños»

El médico infectólogo, Julio Castro, reiteró que en Venezuela no se están cumpliendo los estudios epidemiológicos necesarios para afrontar la pandemia de covid-19.

«No tenemos información sobre la proporción de variantes que hay en el país que en otros lugares se saben porque allá se hacen los estudios. La Mu llegará en algún momento, porque estamos cerca de Colombia«, expresó en una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos de Unión Radio.

Sostuvo que actualmente se ha comprobado la circulación de la delta y acotó que muy pronto podría llegar la mu al país

«En relación con Mu, hay dos mutaciones que pueden hacer pensar que la actividad de las vacunas sea un poco menor en comparación con Delta. La Delta tiene una mutación particular que hace que la efectividad de Pfizer y AstraZeneca tenga entre 8 % o 10 %, lo cual no es tan importante, pero está ahí», explicó.

Luego de que el presidente Nicolás Maduro ratificara este domingo 5 de septiembre su intención de comenzar a vacunar en octubre a niños desde los 3 años de edad, Castro advirtió que aún no hay evidencia científica que certifique la efectividad y seguridad de las vacunas contra el coronavirus para menores de 12 años.

“Hasta tanto no haya una evidencia clara de efectividad y seguridad en niños de vacunas y tratamientos, nosotros como ciencia no podemos violentar lo que hemos aprendido en casi 800 años de avances médicos. Hasta ahora no hay certificación o evidencia clara, científica, de vacunación en niños menores de 12 años en el mundo”, manifestó.

El médico internista e infectólogo explicó que el proceso de certificación de la efectividad y seguridad de las vacunas en niños debe llevar el mismo procedimiento que tuvieron las vacunas en adultos.

“Hasta que no sea un hecho en el mundo, deberíamos respetar esa nomenclatura y esa secuencia“, sugirió.

