Juan Guaidó: Reunificación de los venezolanos empieza hoy, no permitiremos que nos dividan

septiembre 30, 2021 - 12:37 pm

El opositor venezolano, Juan Guaidó, hizo este jueves 30 de septiembre un llamado al pueblo venezolano a salir a las calles para exigir elecciones libres.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Guaidó habló de la importancia de la unidad.

«Unidos para luchar por Venezuela, por salir de la dictadura, porque regrese nuestra gente y ese es el factor determinante. El 21 ya la dictadura está derrotada y no tiene que ver con un número, no tiene que ver con cuánto, no tiene que ver con los colores del mapa, te lo digo clarito Maduro, estás derrotado porque no tienes ningún tipo de legitimidad. estás derrotado porque no tienes ningún tipo de credibilidad. estas derrotado porque eso no implica ningún tipo de reconocimiento a la dictadura. estas derrotado porque estamos unidos para luchar», afirmó en su mensaje.

Destacó que en Venezuela va a prevalecer la unidad y «las diferencias las vamos a resolver».

La reunificación de los venezolanos empieza hoy. No permitiremos que la dictadura nos divida. Nuestro llamado a todo el país es a salir a las calles por elecciones libres, a protestar por recuperar la democracia y promover un #AcuerdoDeSalvaciónNacional. #UnidosPorVenezuela pic.twitter.com/3VZnLxYu02 — Juan Guaidó (@jguaido) September 30, 2021

Noticia al Día