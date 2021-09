José Altuve disparó su cuadrangular 29 de la campaña (Video)

septiembre 22, 2021 - 9:47 am

Jose Altuve conectó un cuadrangular de dos carreras este martes en la victoria 10-5 de los Astros de Houston sobre los Angelinos de Los Ángeles.

El pequeño gigante la desapareció en el quinto episodio con un compañero a bordo por el jardín izquierdo del Angel Stadium.

Altuve castigó una recta del lanzador Oliver Ortega con un batazo que salió a 102.5 millas por hora, para arribar a 29 en la temporada.

Astroboy está a tan solo 2 jonrones de arribar a los 31 jonrones, cifra que logró en la temporada 2019 de Grandes Ligas Los siderales alcanzaron su 12mo triunfo en 17 enfrentamientos con Los Ángeles durante esta campaña.

Por los Astros, el venezolano Altuve de 5-2, con dos anotadas y dos remolcadas. Los cubanos Yuli Gurriel de 4-2, con dos anotadas: Yordan Álvarez de 2-1, con una anotada; Díaz de 5-2, con una anotada y tres producidas. Los puertorriqueños Carlos Correa de 3-1, con una anotada y una impulsada; Maldonado de 2-1, con dos anotadas y una remolcada. El dominicano José Siri de 5-0. Por los Angels, el venezolano Luis Rengifo de 3-0. El dominicano Juan Lagares de 4-1, con una anotada.

What day of the week is it? Jose Altuesday.#ForTheH pic.twitter.com/UKCSt2ftzP

— Houston Astros (@astros) September 22, 2021