Johnny Bench felicitó a Salvador Pérez por romper su récord de jonrones

septiembre 21, 2021 - 11:53 am

El miembro del Salón de la Fama, Johnny Bench, felicitó al venezolano Salvador Pérez luego tras romper su récord de jonrones para un receptor en las Grandes Ligas.

Johnny Bench se pronunció en español por su cuenta Twitter tras Salvador Pérez dar su vuelacerca 46 este lunes y batir el récord de cuadrangulares para un receptor en una temporada de Grandes Ligas.

Bench dio 45 estacazos en la temporada de 1970 con los Rojos de Cincinnati, y fue batida por Pérez luego de 51 años.

Leer más: Salvador Pérez superó el récord de cuadrangulares para un receptor en la MLB (+Video)

El valenciano busca terminar con 50 cuadrangulares en esta temporada. El receptor criollo le quedan 11 juegos con los Reales en la ronda regular. Eugenio Suárez ha sido el venezolano con más estacazos en una campaña de MLB tras conectar 49 en 2019.

Un hombre muy fuerte! A great man. Congrats @SalvadorPerez15. Most home runs by a catcher in a season. Catching Royal-ty. #MLB @Royals https://t.co/2lv5A6fftf

— Johnny Bench (@JohnnyBench_5) September 20, 2021