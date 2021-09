Joao Félix salió expulsado en el empate entre el Atlético y el Athletic

septiembre 18, 2021 - 1:05 pm

El Atlético de Madrid careció del fútbol y no paso del empate contra el Athletic de Bilbao, los campeones españoles defensores tuvieron a Joao Félix expulsado en un empate 0-0 en el Wanda Metropolitano.

El equipo de Diego Simeone esperaba demostrar que sus dificultades en un empate contra el Oporto a mitad de semana no eran indicativas de problemas más amplios, pero decepcionaron a sus aficionados local nuevamente.

Los anfitriones parecían prometedores al principio, aunque el Athletic pronto creció en el juego y defensivamente pudieron frustrar al Atlético.

Iñaki Williams no pudo aprovechar un raro momento de fragilidad defensiva de Los Colchoneros, aunque nunca se arrepintieron de su error ya que el Atlético no pudo romper el punto muerto, el poste negó a Marcos Llorente más tarde antes de que la tarjeta roja de Joao Félix iniciara la frustración del equipo local.

El Atlético disfrutó de algo de presión durante los primeros cambios, con Antoine Griezmann disparando desviado desde corta distancia y Stefan Savic dirigiéndose a los brazos de Unai Simon desde una distancia similar.

Salieron tras el descanso con un propósito renovado, después de que Ángel Correa cabeceó apenas superado por Renán Lodi.

Pero el Athletic creó la mejor oportunidad del partido dos minutos más tarde, Williams mete el balón entre las piernas de José Giménez antes de cargar a través de la portería, solo para dejar al Atlético descolgado al ni siquiera golpear el objetivo cuando estaba uno contra uno con Jan Oblak.

Llorente intentó un poco mas tarde, pero vio cómo tiro de fuera del área se estrellaba contra el poste, antes de que las oportunidades del Atlético recibieron un golpe final cuando Joao Félix, otro suplente, fue amonestado dos veces seguidas, la segunda por provocar al arbitro, y abandonó el campo furioso.

Asier Villalibre desperdició entonces una gloriosa oportunidad de ganarlo en tiempo de descuento, cortando con solo Oblak en su camino.

El atlético no se encuentra en su mejor momento de cara a la portería pero todavía no se separa de los primeros puestos y espera poder superar esta sequia para no alejarse de sus mayores contrincantes como son el Real Madrid y el FC Barcelona que se encuentran los dos con con uno y dos juegos menos respectivamente.

⏱ 96' | Atleti 0️⃣-0️⃣ Athletic ⏹️ Termina el partido en el Wanda @Metropolitano con el resultado inicial. 🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/qlqu9S14RW — Atlético de Madrid (@Atleti) September 18, 2021

