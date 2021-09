¡Incidente entre participante de La Voz y Ricky Montaner pica y se extiende!

septiembre 1, 2021 - 10:38 am

Tras su salida del reality, Jessica Amicucci lanzó fuertes acusaciones contra La Voz Argentina y sus coaches.

Aunque durante las audiciones a ciegas la aspirante logró que Montaner, Lali, La Sole y Mau y Ricky giraran sus sillas para llevarlas a su equipo, su última participación, ya en la etapa de batallas dentro del team de los hermanos Montaner, estuvo llena de críticas.

Cantó Love on top de Beyoncé junto a Esperanza Careri, y todos los coaches coincidieron en que fue una muy mala performance. Finalmente, Mau y Ricky decidieron que sería Esperanza la que continuaría.

A través de un Instagram Live, Jessica estalló diciendo que en el programa estaba «todo arreglado» y destrozó a todos los integrantes del jurado, así como a la producción del programa, además de denunciar por maltrato a «Ricky» Montaner y hasta confirmó que se irá del país.

El viernes 27 de agosto por la noche, la abogada de 30 años que vive en Belgrano comenzó con la respuesta a varios de los 639 seguidores (tiene más de 26.400 en total) que estaban online en ese momento: «Hasta me bloquearon para hacer esto… ¿Yo quedé mal? ¿Y por qué quede mal? ¿Quién editó​ todo para que saliera de esa manera?».

«Yo estoy enojada con el programa, estoy evaluando hacerle una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen», continuó visiblemente indignada. Sin embargo, descartó continuar con su participación televisiva en Showmatch (El Trece): «No quiero ir a lo de (Marcelo) Tinelli». Y, furiosa, remarcó: «No voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto no me interesa ir a ningún lado».

“Yo me anoté en un concurso que está armado. La voz, el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté… Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”, protestó Jéssica Amicucci.

Jéssica Amicucci estalló contra el jurado de La Voz

Por si lo anterior fuese poco, la exparticipante apuntó fuerte contra «Lali» Espósito y Soledad Pastorutti por no salir a defenderla cuando «Ricky» Montaner la frenó en pleno aire después de que ella justificó su mala performance culpando a Esperanza. «¿Y dónde están las jurados? Pero realmente… Cuando me gritó (´Ricky´) sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal».

«Una vergüenza… ¿Yo estoy despechada? Yo no quiero que me utilicen más, que no usen mi imagen. Al que me hable mal, lo bloqueo», siguió con su ira en su perfil de Instagram.

