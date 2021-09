Inameh: Tormenta tropical Mindy no representa riesgo para Venezuela

septiembre 8, 2021 - 6:07 pm

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) aseguró la tormenta tropical Mindy no representa riesgo para Venezuela, la cual se forma en el noreste del Golfo de México.

“Se ha formado la Tormenta Tropical Mindy en el noreste del golfo de México. No representa riesgo para Venezuela”, destacó el organismo en su cuenta oficial en Twitter.

En cuanto a las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en todo el país, el Inameh indicó que “nubes de tormenta evolucionan rápidamente originando precipitaciones moderadas o fuertes, algunas con actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento”.

Entre los estados con mayor incidencia, se encuentran: Yaracuy, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas, Distrito Capital, Anzoátegui, Monagas y Sucre.

La tormenta tropical Mindy se formó este miércoles en el noreste del Golfo de México, lo que llevó a los meteorólogos a emitir una alerta de tormenta tropical para parte de la franja noroeste de Florida.

Mindy podría arrojar hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de lluvia en dicha región de Florida y en partes del sur de Georgia y Carolina del Sur para el jueves por la mañana, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Es posible que se produzcan inundaciones repentinas en zonas urbanas y crecidas de arroyos.

Here are the 4 PM CDT, September 8th Key Messages for newly formed Tropical Storm #Mindy. Heavy rainfall & Tropical Storm conditions are expected tonight for portions of the Florida Panhandle where a Tropical Storm Warning is in effect.

Latest: https://t.co/LPquAyTpD1 pic.twitter.com/L6fdsszll0

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 8, 2021