Identificaron otra embarcación en riesgo en costas venezolanas: ONSA

A 12 días del naufragio de La Tortuga, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos (Onsa) reportó otra embarcación en riesgo cerca de Trinidad.

Por medio de un comunicado en su página web, la institución precisó que se trata de un velero apodado Klinker, proveniente de Panamá. «Se recibe información que el velero de 45 pies de color azul oscuro activó radio baliza spot pidiendo ayuda en la zona aledaña a Trinidad, teniendo su destino final en el puerto de Natal RN».

Al parecer, el tripulante del bote, identificado como Favio Tavares Lugo, emitió una alerta a sus contactos tras perder el rumbo hacia Brasil.

Esto permitió a los familiares contactar a las autoridades venezolanas, las cuales activaron la Red de Emergencia Marítima.

Hasta el momento, se desconocen los detalles del incidente así como el número de pasajeros en la embarcación. No obstante, se espera que los afectados sean localizados en las próximas horas.

César Morao, oficial de 1era de la Capitanía de Carúpano señaló que las coordenadas y spot fueron enviados al guardacosta más cercano, con el fin de inaugurar un protocolo de búsqueda y salvamento.

