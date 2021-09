Identifican al asesino de la mujer en Filas de Mariche: le dio un tiro en el corazón tras discusión por una mayonesa

septiembre 22, 2021 - 9:48 am

Enilda Navarro, de 19 años, salió de su casa en Filas de Mariche, en Petare, el pasado domingo 19 de septiembre, con la intención de comprar carne para hacer una parrillada en familia. Al bajar de su casa en el sector Vuelta El Gato, observó que unos sujetos estaban golpeando a su novio. Ella intentó mediar la situación y terminó sin vida con un tiro en el corazón.

La madre de la víctima, Érika Batista, en medio de su dolor habló y dio a conocer todos los detalles de este crimen, que mantiene consternada a la comunidad, ya que Enilda era una joven querida por los vecinos.

«A mi hija me la mataron malamente esos delincuentes. Intentó ayudar, porque a su novio lo acusaban de hurtar una mayonesa de una bodega que era de los malandros», dijo Érika, entre lágrimas, reseñó Caraota Digital .

De acuerdo con este medio, la madre de la víctima, que estuvo presente en el momento del asesinato, vio como uno de los delincuentes le pasó la pistola al hombre que sería el asesino de su hija. «De repente escuché el disparo, mi hija se puso la mano en el pecho y cayó muerta».

«Yo me estoy muriendo por dentro; mataron a mi hija y es un dolor muy fuerte. Ella era mi niña, eso fue muy injusto. A la persona que lo mató, yo la perdono. Que sea Dios quien lo juzgue», aseguró.

El responsable de la muerte de Enilda

Según Érika, el asesino de su hija fue un hombre identificado como: Wilmer Mujica, alias Kiki. Al parecer, era el dueño de la «bodega» que era usada como fachada por los delincuentes, de la que se perdió la mayonesa.

Kiki, no la hubieses matado. La hubieses golpeado, o pateado. Pero no matado. ¿Por qué hiciste eso y me causaste este dolor tan grande?», se preguntó la madre de Enilda, en medio de su dolor.

Caraota Digital /Noticia al Día