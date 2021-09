Hugo “El Pollo” Carvajal revela que ha colaborado con la Corte Penal Internacional

septiembre 21, 2021 - 11:41 am

El exjefe de contrainteligencia venezolano, Hugo “El Pollo” Carvajal, difundió este martes 21 de septiembre una carta a través de sus redes sociales, en la que revela que ha estado colaborando con la Corte Penal Internacional (CPI) suministrando información para la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Mi información tiene valor si se canaliza de manera correcta. Así he manejado y guardado celosamente todo siempre. Hasta ahora no he utilizado nada, ni he dicho nada a nadie, de ninguna agencia, de ningún país, con dos excepciones: la Corte Penal Internacional y la comisión de Derechos Humanos de la ONU. Eso lo hice hace más de un año”, señala.

En este sentido, aseguró que durante su tiempo en la clandestinidad en Madrid envió “todo cuanto he podido a la fiscalía de la CPI. La información que aporté sirvió para concretar las denuncias previas, lo que permitió que se adelantara el examen preliminar contra Venezuela”.

Asimismo, afirmó que la información enviada a la misión de la ONU “ayudó a que se generaran los informes que todos conocemos, donde se señalan las violaciones de DDHH cometidas por el régimen de Maduro. Los crímenes de lesa humanidad que cometieron Maduro y su estructura están bien reseñados”, dice.

El Pollo” Carvajal, respondió al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien se mostró dolido tras su captura en Madrid y lo llamó “traidor”.

“Te equivocas llamándome traidor. Se traiciona cuando se rompen compromisos. Mi compromiso siempre ha sido con el pueblo venezolano. Ese compromiso me unión Chávez y me separó Maduro, primero, y de ti, después. Todo lo hice de frente, dando la cara, asumiendo mi posición y sus consecuencias”, afirma Carvajal en una carta difundida este martes a través de sus redes sociales.

En otro fragmento, el ex general e dice a Cabello: “Tienes razón en otra cosa: la traición no se perdona. Es imposible que el pueblo venezolano pueda perdonar tu traición. Sabiendo el mal que Maduro hacía, con toda la intención de destruir el país para controlarlo, y teniendo la capacidad de hacer algo para frenarlo, ¿cómo no hacerlo?, ¿cómo darle la espalda al pueblo así?, ¿cómo dejar el país a la deriva de tal manera? Lo pregunto, pero me sé la respuesta: has hecho todo por la avaricia de un poder que realmente no tienes”.

“También te doy la razón en que un traidor siempre será traidor”, prosigue Carvajal. “Traicionaste a Chávez en vida (pocos lo sabemos) y, por supuesto, también lo hiciste después de su muerte. Buscando estar arrimado a Maduro para ver qué cuota de poder te salpicaba. Triste, la verdad“, asevera.

Por último, “El Pollo” Carvajal lanza una advertencia contra Cabello. “A pesar de estar en una prisión, soy más libre que tú. Soy libre de conciencia. Hice todo lo que pude por mi país y lo seguiré haciendo”.

Noticia al Día/Con información de Monitoreamos