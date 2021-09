Hoy comparten cumpleaños el escritor Adolfo Bioy Casares, el cineasta Oliver Stone, la reina Letizia y los actores Tommy Lee Jones y Amy Davidson

septiembre 15, 2021 - 12:07 am

Adolfo Bioy Casares nació el 15 de septiembre de 1914 en Buenos Aires.

Se inició en la escritura a los once años, cuando le regaló su primera novela a una prima de la que estaba enamorado.

A los catorce escribe su primer cuento fantástico y policial: Vanidad o Una aventura terrorífica.

A los dieciocho años, en 1932, conoce en casa de Victoria Ocampo a Jorge Luis Borges, con el que fundó la revista Destiempo. Juntos escribieron varios volúmenes de novelas policíacas, mezclados con observaciones irónicas sobre la sociedad argentina y suscritos con diversos seudónimos: H. Bustos Domecq, B. Suárez Lynch, B. Lynch Davis y Gervasio Montenegro. Su principal personaje es el detective Isidro Parodi.

En 1940, se casa con Silvina Ocampo y publica La invención de Morel, con el que obtiene el Primer Premio Municipal. En 1954 nace su única hija, Marta, y se publica El sueño de los héroes. Le otorgaron el Premio Nacional de Literatura en 1970 y el Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1975. Murió el 8 de marzo de 1999.

Un día como hoy también vino al mundo el actor Tommy Lee Jones.

Después de terminar sus estudios secundarios, se graduó en 1969 en Literatura en Harvard, prestigiosa universidad en la que también practicó fútbol americano.

Su debut cinematográfico se produjo con una aparición en la lacrimógena “Love Story” (1970), película en la que estaba acreditado como Tom Lee Jones. El mismo año del estreno del film, Tommy comenzó su carrera teatral en Broadway con la obra “A Patriot Of Me”. Un año después, además de casarse con la actriz y experta en sonido Katherine Lardner, formó parte del reparto de la serie de televisión “One Life to Live”, en la que permaneció hasta 1975.

Con su primer título cinematográfico como director (previamente había dirigido el telefilm “Viejos Muchachos”), “Los Tres Entierros De Melquiades Estrada” (2005), fue premiado en Cannes como mejor actor.

Después de su divorcio con su segunda esposa, Kimberlea, Tommy Lee Jones mantuvo una relación con la modelo Lisa Taylor antes de casarse en el año 2001 con la cámara Dawn Laurel.

Otros títulos de su filmografía son “En El Valle De Elah” (2007), película co-protagonizada por Charlize Theron, o “No Es País Para Viejos” (2008), film dirigido por los hermanos Coen.

En la comedia “Si De Verdad Quieres” (2012) estaba casado con Meryl Streep.

Fue dirigido por Steven Spielberg en “Lincoln” (2012). El mismo año encarnó al general Douglas MacArthur en “Emperador” (2012).

Volvió a la silla de dirección con otro western titulado “Deuda De Honor” (2014), film co-protagonizado por Hilary Swank. Más tarde se convirtió en el director de la CIA en el thriller de espionaje “Jason Bourne” (2016).

Tiene dos hijos de su relación con Kimberlea Cloughley: Austin (nacido en el año 1982) y Victoria (1991).

Otro cumpleañero del mes de hoy es el director de cine Oliver Stone, quien nació en Nueva York (Estados Unidos) en 1946.

Se crió en Manhattan y Stamford, Connecticut. Sus padres se conocieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando su progenitor formaba parte de las tropas aliadas en Francia.

Se inició en el mundo del cine como guionista de películas de mucho éxito: El expreso de medianoche (Alan Parker), Scarface (Brian De Palma), Conan el bárbaro (John Milius) o Manhattan Sur (Michael Cimino). En 1973 dirigió un film de terror llamado Seizure, estrenado el año siguiente.

Se traslada a Hollywood en 1976 y fue invitado a adaptar Midnight Express, por lo que ganó su primer Premio de la Academia, por Mejor Guion Adaptado aunque su consagración como cineasta llegó con Platoon, que logró varios Oscar en 1986, entre ellos los de mejor película mejor director. Después dirige Wall Street, por el cual Michael Douglas ganó un premio de la Academia como Mejor Actor. En 1988, realiza Talk Radio, basado en una obra teatral escrita por Eric Bogosian. Un año después rueda Born in the Fourth of July, el cual le reportó su segundo premio Oscar como Mejor Director.

En 1991, filmó The Doors, sobre uno de las más populares bandas de los sesentas y los setentas. Con JFK, trata del asesinato del presidente John F. Kennedy intentando dar una hipótesis alternativa a la de la Comisión Warren acerca de un solo asesino. Ganó un Globo de Oro como Mejor Director. En 1993, retorna al tema de Vietnam con Heaven and Earth, el cual seria su primer film protagonizado por una mujer, y en 1994 estrena Natural Born Killers, que recibió muchas críticas por su extrema violencia.

En 1995, vuelve al drama político con Nixon, otra mirada controvertida a la historia política norteamericana. En 1997, adapta la novela Stray Dogs en la película U Turn. En 2004 dirigió Alexander, sobre Alejandro Magno, protagonizada por Colin Farrell. En 2006 dirige World Trade Center.

Stone presentó su documental ‘Persona non grata’, en el que ahonda las dificultades y ansias de paz en el conflicto entre palestinos e israelíes. en la edición 60 del Festival de Venecia para mostrar su trabajo que grabó en marzo de 2002. En 2003 realiza ‘Comandante’, un documental sobre el dictador cubano Fidel Castro, y en 2004 la segunda cinta sobre el mismo personaje titulada ‘Looking for Castro’ (‘Buscando a Castro’). En 2008 dirige un biopic sobre George W. Bush, titulado «W». En 2010, siguió con la secuela Wall Street 2: El dinero nunca duerme. Posteriormente dirigió Savages (2012), basada en una novela de Don Winslow, Para continuar con Snowden, película basada en la vida de Edward Snowden.

Contrajo matrimonio con Najwa Sarkis el 22 de mayo de 1971 y se divorciaron en 1977. Se casó con Elizabeth Burkit Cox, asistente de producción cinematográfica, el 7 de junio de 1981. Tuvieron dos hijos, Sean Stone/Ali (1984) y Michael Jack (1991). Sean apareció en algunas de las películas de su padre siendo niño. Se divorció en 1993. Posteriormente se casó con Sun-jung Jung, y fue padre de Tara (1995).

En 1999, fue arrestado y se declaró culpable de los cargos de abuso de alcohol y drogas siendo obligado a asistir a un programa de rehabilitación. Fue arrestado nuevamente en la noche del 27 de mayo de 2005 en Los Angeles por posesión de droga ilegal. Fue puesto en libertad al día siguiente con una fianza de 15.000 dólares.

Doña Letizia arriba a sus 47 años

La reina fue presentadora de Informe Semanal. Más tarde ascendió y terminó por conducir los informativos de la cadena pública.

Letizia Ortiz Rocasolano celebra su tercer cumpleaños en el trono en un momento político complicado para el país. Este verano, ella y su marido, el rey Felipe VI, han vivido unas de las vacaciones más atípicas de sus vidas, sin embargo, pudieron sacar tiempo para escaparse una semana y pasar una semana de vacaciones en un lujoso yate.

El año pasado, la Reina consorte, soplaba las velas de su 43 cumpleaños en la Casa Blanca. En esta ocasión, aunque se encunetra en España, no aspira a quedarse en el palacio, sino que acudirá junto a su esposo al Teatro Real para inaugurar la nueva temporada de óperas, donde podrá deleitarse con el estreno de Otello.

Un 15 de septiembre también pero en 1979 nació Amy Davidson, actriz estadounidense conocida por su rol como Kerry Hennessy en la serie 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter. Es notable resaltar que su papel en la serie es el de hermana menor del personaje interpretado por Kaley Cuoco, cuando en realidad es 6 años mayor.

Amy Davidson comenzó a desarrollar su talento artístico a una temprana edad, y debido a esto su familia se mudó a Los Ángeles, California.

Una vez en Los Ángeles Amy formó parte del elenco de la serie de las Gemelas Olsen So Little Time. También fue estrella invitada en varias series dramáticas y actuó en la película The Truth About Jane.

