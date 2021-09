Horóscopo: Esto te deparan los astros este lunes, 20 de septiembre

septiembre 20, 2021 - 6:33 am

En este lunes, 20 de septiembre, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. Hay un nuevo mensaje de los astros que debes conocer.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Habrá muy buena comunicación con tu pareja lo que te permitirá plantear algunos cambios. Número del éxito, 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: En esta oportunidad no tienes razón, no te cierres en tus ideas y escucha a tu pareja. Número del éxito, 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Una conversación con alguien objetivo e imparcial te hará ver tus errores. Número del éxito, 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Un malentendido podría provocar una discusión con tu pareja. Número del éxito, 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Lo que digas o hagas hoy debe ser con mucho tacto, tu pareja podría malinterpretar tus intenciones. Número del éxito, 2.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te buscará alguien que fue importante en tu vida sentimental, antes de ilusionarte escucha lo que te propone. Número del éxito, 20.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: No creas que asumiendo una actitud indiferente aumentará el interés de la persona que te gusta. Número del éxito, 7.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Comentarios de alguien mal intencionado te harán dudar de tu pareja. Número del éxito, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: El ser amado reaccionará con mucha vehemencia ante una situación que para ti no tendrá importancia. Número del éxito, 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Planearás un encuentro que parezca casual con la persona que te interesa. Número del éxito, 9.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Experiencias pasadas te han dejado lecciones y esta vez no perderás el amor por orgullo. Número del éxito, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona ha traído a tu vida más tristezas que alegrías, hoy terminarás con esa situación. Número del éxito, 16.

