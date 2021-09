Horóscopo: Esto te deparan los astros este lunes, 06 de septiembre

septiembre 6, 2021 - 5:24 am

En este lunes, 06 de septiembre, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. Hay un nuevo mensaje de los astros que debes conocer.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te costará separarte de la persona que te gusta y te apresurarás por regresar, recibirás una sorpresa. Las cosas a nivel laboral mejorarán notablemente, no te desanimes ante los contratiempos que surjan, sigue adelante lograrás la estabilidad económica que anhelas. Número del éxito, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te encontrarás con una persona que no has podido olvidar, Pensarás en volver. Te sentirás fastidiado porque tus planes no saldrán con la rapidez que esperabas, ten paciencia, los resultados a largo tiempo serán mejores. Número del éxito, 19.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te preocuparás por alguien, le dirás que te agrada estar a su lado. Hoy las cosas volverán a su cauce, la incertidumbre que tenías por respuestas que no llegaban y resultados que se retrasaban a nivel laboral terminarán y recuperarás tu tranquilidad. Número del éxito, 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Pronto nuevas ilusiones llegarán a tu vida, no te apresures ve con calma. El empeño que pones en tu trabajo te permitirá mantener estables tus ingresos, pero debes ser prudente en tus gastos para que esta buena racha te dure. Número del éxito, 1.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Deberás poner un poco más de entusiasmo en tu vida, alguien te dará una sorpresa. Asuntos imprevistos te harán pensar en retrasar el viaje que por motivos de trabajo pensabas realizar, no te conviene hacerlo, podrías perder una oportunidad que difícilmente se te volverá a presentar, piénsalo. Número del éxito, 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Entras a una etapa llena de ilusión, aprovecha para hacer cambios. Tu fuerte carácter saldrá a relucir ante un altercado con un compañero, contrólate para que la situación no se te escape de las manos, hablando tranquilamente podrás recuperar la armonía que existía. Número del éxito, 13.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tendrás una salida imprevista con la persona que te gusta, pasaras más tiempo juntos. Deberás aprovechar el buen momento que atraviesan para reforzar la relación con tu entorno laboral, recibirás un merecido reconocimiento por el buen desempeño de tu labor. Número del éxito, 17.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estás permitiendo que influyan en tus decisiones, Ponte fuerte, tu felicidad está en juego. Tendrás una fuerte competencia laboral, pero también la suficiente capacidad para sobresalir y conservar lo que has logrado hasta ahora, no te desanimes. Número del éxito, 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Decidirás alejarte de esa persona, más adelante conocerás el amor. Cambios favorables a nivel laboral, tendrás una propuesta muy beneficiosa y se te abrirán oportunidades de crecer profesionalmente, no las dejes pasar. Número del éxito, 22.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No le permitas discordias, Esa persona te dará su apoyo en todo momento. Una reunión laboral se transformará en un sin fin de oportunidades para tu futuro profesional, demuestra todo tu potencial al exponer tus ideas y proyectos. Número del éxito, 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: El romance con esa persona será maravilloso, le dedicarás toda tu atención. Persevera para sacar adelante tus proyectos, cuando menos lo esperes llegará el éxito y tu economía mejorará notablemente. Número del éxito, 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Buscarás la manera de adaptarse el uno al otro, podrán lograrlo. Antes de tomar una decisión sobre esa propuesta laboral que te están haciendo, asesórate, recuerda que hay muchos detalles que te faltan conocer y no todos te benefician. Número del éxito, 5.

Bolivia.com