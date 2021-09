Hija de Adamari López tomó una decisión que no agradó a la actriz: ¡Ay, Dios mío, yo creo que voy a llorar todas las noches!

septiembre 19, 2021 - 8:02 pm

Entre Adamari López y su hija Alaïa siempre ha existido una relación muy especial. Tan especial que ambas dormían juntas en la misma cama. Pero, ahora que la niña de 6 años comienza a querer ser más independiente fruto de su edad, a la carismática conductora puertorriqueña le ha tocado aceptar una importante decisión que ha tomado la menor.

«Ustedes saben que Alaïa cada vez va creciendo más y quiere ser una niña independiente, pero a la misma vez cerca de mamá. Yo soy feliz porque ella dormía conmigo. Aunque yo sé que eso no es lo que mucha gente busca o desea sino que cada cual debe tener su independencia y los niños deben dormir en su cuarto, yo disfrutaba mucho esa parte de que Alaïa durmiera conmigo. Pero ahora a ella se le ocurrió entrando en este nuevo curso escolar que ella quería dormir sola, pero en el cuarto de mamá», explicó la copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) a través de un video que compartió en Facebook.

Aunque dormir separada de su hija no es algo que le cause mucha gracia –especialmente ahora que no tiene a nadie con quien compartir las noches tras su separación del bailarín español Toni Costa–, Adamari quiso respetar como buena mamá el deseo de su hija y acomodó su cuarto de modo que Alaïa tuviera su propio espacio dentro del cuarto.

«Ella está tan feliz con este cuarto dentro del cuarto de mamá y le hace mucha ilusión poder seguir creciendo y sintiéndose de alguna manera tan independiente. Yo quiero respetarle su deseo, pero a mí no me da ninguna gracia realmente, yo quisiera que ella pudiera dormir ahí al ladito mío, en estos momentos también me hace compañía y se me hace como delicioso dormir ella y yo y seguir creando memorias; pero tampoco quiero como retrasarle ese proceso que ella desea de seguir creciendo y de sentirse grande», aseveró la también actriz, quien ahora tendrá que acostumbrarse a dormir sola mientras su hija lo hace en su propia cama.

«Hemos encontrado la manera de buscarle la vuelta y de sentirse ella como niña grande y yo como una mamá que respeta las decisiones de su hija aunque no esté de acuerdo con ella. ¡Ay Dios mío yo creo que voy a llorar todas las noches!», reconoció Adamari.

