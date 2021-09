Hermano del venezolano acusado de estrangular a su expareja en Perú desmintió los hechos

septiembre 27, 2021 - 2:20 pm

El caso del hombre de nacionalidad venezolana que es señalado de estrangular a su expareja en Perú, toma otra historia. El hermano del señalado de homicidio asegura que Cairon Nocera es inocente y que la hija de ambos narró los hechos.Tampoco hay pruebas. La familia de venezolanos es oriunda de Valencia, estado Carabobo.

El hombre identificado como Cairon Nocera, fue detenido el pasado 21 de septiembre y es acusado por las autoridades de Perú de asesinar a su expareja estrangulada, cuando la hija de ambos dormía.

El hermano del acusado salió en su defensa, asegura que es inocente y que su sobrina narró los hechos.

«Seguíamos viendo algo ( en la TV), pedimos la pizza y de repente tosió (Nayus), no sé lo que pasó, ni siquiera estábamos comiendo. Empezó a toser no sé lo que pasó, estaba que le faltaba el aire y mi papá pensaba que era un ataque de ansiedad, y se les pusieron los labios blancos a mi mamá. Yo fui a buscar la pizza (abrió la puerta del apartamento), cuando llegué mi mamá estaba desmayada y mi papá tratando de reanimarla», fueron las palabras textuales de la niña de 10 años de edad, la única testigo e hija de Cairon y Nayus el día que falleció su madre.

La niña reveló que en el momento que Cairon Nocera estaba aplicando la reanimación cardiopulmonar (RCP) a Nayus Reinoso, le pidió que le pasara el pulsómetro y llamara al vecino que es oficial de policía para que buscara una ambulancia «y de repente mi papá dice que mi mamá no respiraba», acotó la niña en un audio contando lo sucedido.

Indicó la menor que al llegar al hospital, su mamá ingresa a Emergencias, mientras que su tío materno —quien pudo entrar— dio la noticia que su madre había fallecido.

Luego de este hecho, Cairon fue señalado de haber estrangulado a su expareja, sin embargo, su familia explica que hay pruebas suficientes para descartar esta acusación.

Carlos Nocera, hermano de Cairon Nocera, asegura que su familiar no atentó contra la vida de su expareja debido a las declaraciones de su sobrina por ser «un testigo directo de los hechos». Además, señaló que las declaraciones narradas los medios de comunicación no son todas ciertas, pues asegura que hay «manipulación de los hechos, solo tomaron las declaraciones del ex (Eduardo, ex novio de Nayus) y otras declaraciones que no se sabe de dónde salió», dijo en exclusiva para Cactus24.

Carlos Nocera señaló que la pareja venezolana radicada en Jauja, Perú es oriunda de Valencia, estado Carabobo y tenía al menos tres años en esa localidad Inca.

Aseguró que Nacera fue el primer venezolano en llegar a ese pueblo y aclaró que en ningún momento Cairon viajó hace días a Lima y al Jauja a reencontrarse con su familia «ya que él vivía desde hace años en ese lugar», insistió Carlos.

«La niña no estaba dormida cuando ocurrió lo sucedido»

Nocera comentó a Cactus24 que la niña Lucía Lucero no estaba dormida, pues como se citó al principio de esta nota, su padre y ella estaban viendo la televisión cuando Nayus comenzó a quejarse de su respiración.

Desmintió que la menor estuviera dormida en el cuarto, pues aseguró que el apartamento en donde viven no tiene divisiones o compartimientos. «De hecho ella vió todo cuando su papá trató de reanimar a su madre y en ese momento llegó la pizza que pidieron, dio 10 pasos de la cama a la puerta», relató Nocera.

En este sentido, Carlos desmiente lo relatado por el Diario El Correo y una vez más se hace la pregunta «¿De dónde sacaron eso?».

Cairon y Nayus tenían 10 meses separados

Carlos confirmó que su hermano de 36 años, tenía 10 meses separado de Nayus por infidelidad. Sin embargo, aclaró que «ellos terminaron en buenos términos, tranquilos y civilizados, por la hija que tienen en común», recalcó.

Agregó que su hermano nunca fue violento y la separación de la pareja venezolana se dio una sola vez «ellos nunca terminaban y volvían, eso es falso lo que reseñó ese diario y demás medios», sostuvo Carlos.

Inclusive señaló que Nayus había terminado con su ex novio llamado Eduardo quien era también compañero de trabajo de ella en una fábrica de cemento de Jauja.

También reveló que la presencia de Cairon en el apartamento de Nayus se debía que ella sufrió un accidente laboral hace 2 meses y medio.

La mujer cayó de un camión cuando iba a despachar un pedido de cemento a un cliente: «se partió la pierna derecha en tres: la tibia, peroné y fémur. Luego de caer fue llevada al hospital por Eduardo, su novio, en donde le enyesaron la pierna y le diagnosticaron otros golpes producto de la caída», dijo Nocera.

A Carlos le resultó extraño que a Nayus Reinoso solo le medicaron sedantes y antiflamatorios, por eso le preguntó a su hermano: «¿Y no le mandaron anticoagulantes y antiframbótico? Él me dijo: «No, ¿por qué?», Le digo que es un medicamento «obligatorio» por la caída que tuvo, pues cuando uno se golpea y se fractura a uno le mandan esos medicamentos para disminuir los coágulos que podrían desprenderse y alojarse en los pulmones y corazón», explicó Nocera a Cactus24.

«Ese accidente fue la causa de su muerte» «Si me preguntas que ese accidente fue la causa de su muerte, yo te digo que sí», aseguró tajante Carlos Nocera.

Explicó que Reinoso estaba de reposo por el accidente laboral que la mantuvo en cama por más de dos meses, por lo que quien la apoyaba con los quehaceres de la casa y con la niña era Cairon Nocera.

Carlos señaló que ya se solicitó la historia clínica de Nayus al hospital en donde fue atendida cuando le enyesaron su pierna derecha, de los golpes que se dio en la caída y del tratamiento que le mandaron para tratarse «porque creemos que eso fue la causa de la muerte, ese fue un coágulo que se le desprendió», insistió.

Además, habló unas marcas en el cuello que tenía Nayus, razón por la cual Carlos le pregunta a la Fiscal que lleva el caso: «¿En dónde están las radiografías y los rayos X forenses donde se evidencia esas marcas en el cuello?», la funcionaria no le supo responder sólo dijo que aún esas radiografías no han salido.

Es por ello que el hermano de Cairon refuta lo que se describe en el informe de la necropsia realizada a Nayus, porque no hay evidencia física que compruebe que Nayus fue estrangulada.

Al mismo tiempo, indicó que Cairon no tiene en sus brazos y cara marcas de uñas y de rasguños de Nayus —en caso de que ella haya intentado a defenderse —, dijo.

También señaló que al momento de entregar el cuerpo de Nayus, le preguntó al hermano de ella: «Tú que la viste en la tumba, ¿le viste las marcas en el cuello?, él me dijo: «oye, no. Ella no tenía marcas», ¿y no tomaste fotos?, Y dijo un no», eso era determinante para este caso», manifestó Nacera quien aseguró que probará la inocencia de su hermano Cairon ante la justicia peruana.

Se realizará una segunda Necropsia al cuerpo de Neyus

Carlos Nocera dijo a Cactus24 que se realizará una segunda necropsia al cadáver de Nayus Reinoso «ese cuerpo es la única prueba física para probar la inocencia de mi hermano», dijo.

Expresó su desacuerdo cuando los forenses entregaron el cuerpo de Nayus, siendo un caso de investigación por presunto homicidio, pues el cadáver fue reclamado por su ex novio Eduardo ya que afirmó ese momento que era su pareja actual. Además el hombre había decidido la cremación de Reinoso.

«No se llevó a cabo porque envíe al abogado para que paralizara la cremación: ese cuerpo es la única evidencia física para probar la inocencia de Cairon», dijo una vez más.

Carlos Nocera está radicado en Chile y en los próximos días viajará a Perú para realizar las gestiones correspondientes ante la Fiscalía para la exhumación de los restos de Nayus, y hacer la investigación correspondiente para probar que no fue un femicidio por celos cometido por Cairon, como señalaron los medios.

Agregó que la familia visitará y exigirá derechos a réplicas pues aseguran que las declaraciones emitidas no son todas ciertas.

Y aclaró que su hermano no es capaz de matar a su expareja, a pesar de la separación, él tenía sentimientos por ella y los unían una hija.

Enfatizó Carlos Nocera que otra de las pruebas está la declaración de la pequeña, como única testigo del hecho y que también serviría como elemento probatorio de la inocencia de Cairon.

