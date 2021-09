Habló la mujer maltratada en el CC Metrópolis de Barquisimeto: «No entiendo por qué se me agredió de esa manera» (Video)

septiembre 22, 2021 - 8:32 am

Laura Nieves Adjuntas de 38 años de edad es la ciudadana que fue agredida por las funcionarias de seguridad en el Centro Comercial Metrópolis de Barquisimeto. En sus primeras declaraciones, luego del incidente, relata parte de lo sucedido durante ese día.

Nieves cuenta que la molestia de las trabajadoras del Centro Comercial inició desde que ella ingresó al baño y se lavó los pies con el jabón. Luego indicó que se dirigió a la tarima a «bailar», después volvió a ingresar al baño y al salir nuevamente la estaban esperando las dos funcionarias de seguridad.

«Al salir del año estaban las dos vigilantes esperándome, me agarraron y me agredieron como si fuera una ladrona. No entiendo por qué se me agredió de esta manera«, expresó la mujer durante una entrevista con el portal Noticias Barquisimeto.

En las afueras de la sede del Ministerio Público junto a su esposo, hijo y mamá la víctima mostró el informe médico que indica que tiene 35 semanas de gestación y trastorno afectivo neuropsiquiatrico, según reseño Noticias Barquisimeto.

Noticia al Día/ Con información de Noticias Barquisimeto