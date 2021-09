Gran Premio Argentina se mantendrá en el calendario de MotoGP hasta 2025

septiembre 29, 2021 - 4:01 pm

El Gran Premio de MotoGP de Argentina en el circuito de Termas de Río Hondo (norte) fue renovado por tres años en el calendario del Mundial, hasta 2025, anunció este miércoles Dorna, la empresa organizadora del campeonato.

«Ya confirmado hasta 2022 por las perturbaciones provocadas por la pandemia de covid-19 (la carrera estuvo anulada en 2020 y 2021), un nuevo contrato de tres años permitirá ahora al Autódromo de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, continuar acogiendo la MotoGP en 2023, 2024 y 2025», precisó en un comunicado.

El circuito de la norteña provincia de Santiago del Estero acogió por primera vez un gran premio de MotoGP en 2014. El GP de Argentina de 2021 fue cancelado este mes por el protocolo anti coronavirus.

El circuito, que se ubica en Termas de Río Hondo, sufrió un gran incendio en febrero pasado en gran parte de las gradas que provocó reconstrucción de los edificios de boxes y paddock.

