Giancarlo Stanton elegido Jugador de la Semana en las Grandes Ligas

septiembre 27, 2021 - 6:28 pm

Tras impulsar a los míticos Yankees de Nueva York a un ascenso que los ayudó a adueñarse del primer comodín en la Liga Americana para los playoffs, el guardabosque Giancarlo Stanton fue elegido jugador de la semana en el ‘Joven Circuito’, este lunes 27 de septiembre

Stanton se voló la cerca tres veces en la serie del fin de semana (incluido un Grand Slam) contra los Medias Rojas de Boston. Además, remolcó 10 carreras durante la barrida propinada por los Yankees a sus archirrivales ‘patirrojos’.

Su acción lo convierte en el cuarto jugador en la historia de la franquicia en pegar al menos tres bambinazos y empujar 10 carreras en un trecho de tres encuentros contra los Medias Rojas. Los otros jugadores en dicha lista son los miembros del Salón de la Fama Mickey Mantle, Lou Gehrig y Babe Ruth.

En general, Stanton bateó .409 con 13 impulsadas la semana pasada, en la que Nueva York terminó con foja invicta de 6-0 para adueñarse momentáneamente del primer comodín.

Ésta fue la octava ocasión en que Stanton es reconocido como jugador de la semana, pero la primera desde el 2017. Es la quinta vez esta temporada en que un miembro de los Yankees se lleva dicho galardón.

A couple of monster weeks for two players on teams hot at the right time.

(MLB x @chevrolet) pic.twitter.com/qHWJaouv4W

— MLB (@MLB) September 27, 2021