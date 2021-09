Garbiñe Muguruza se despide nuevamente en octavos del US Open

septiembre 6, 2021 - 11:02 am

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza volvió a tropezar el domingo con la barrera de los octavos de final del US Open al caer ante la checa Barbora Krejcikova en un partido con un final controvertido.

Muguruza abandonó la pista central de Flushing Meadows con gestos de gran molestia después de que Krejcikova frenara la remontada de la española tras un paso por el vestuario en un tiempo muerto médico.

La vigente campeona de Roland Garros fue atendida por aparentes problemas respiratorios y, al término del partido, fue ayudada a retirarse por un médico y un entrenador y no atendió a la prensa.

«No sé muy bien qué ha pasado, pero no podía respirar. Empecé a sentirme mareada y el mundo entero temblaba. Nunca me había pasado antes», explicó Krejcikova en declaraciones divulgadas por la WTA.

Muguruza, ganadora de dos torneos de Grand Slam, cayó por un marcador final de 6-3 y 7-6 (7/4) en un juego de hora y 53 minutos que concluyó pasada la medianoche de Nueva York.

La eliminación supone una gran decepción para la española nacida en Caracas, que era uno de los nombres más ilustres de unos octavos a los que no habían llegado la vigente campeona, Naomi Osaka, ni la actual número uno, Ashleigh Barty.

Al igual que en 2017, Garbiñe se acabó despidiendo en octavos del US Open, el único Grand Slam del que nunca ha jugado una final. Muguruza, cuyo último triunfo de Grand Slam fue en Wimbledon en 2017, reconoció que no mostró su mejor nivel en el choque. Krejcikova enfrentará en cuartos a la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda sembrada en Flushing Meadows.

6-3, 4-0 ➡️ 6-3, 4-5@GarbiMuguruza is not going down without a fight. 😤 pic.twitter.com/ybXIAzJrnH

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021